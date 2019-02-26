تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-26 05:40:08 اجواء باردة ومنخفض جوي مصحوب بامطار يبدأ الليلة |  2019-02-26 05:40:28 وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف يعلن استقالته |  2019-02-25 22:23:26 نمط حياة الوالدين قد يضر نفسياً بالأطفال |  2019-02-25 22:18:04 توقيف شاب من ام الفحم خلال محاولة تهريب 4230 بيضة للبلاد |  2019-02-25 22:15:19 افتتاح غرفه للموسيقى في مدرسه وادي العين الابتدائية سخنين أهداءً من مديره المدرسة وزوجها وفاءً لروح والديها |  2019-02-25 22:14:07 مصدر: الموساد يدعم حركة انفصالية ضد النظام السوداني |  2019-02-25 22:06:10 ميرتس يطالب بشطب اعضاء "عوتمسا يهوديت" الكهانية المتطرفة |  2019-02-25 20:56:14 برشلونة يحسم مصير بواتينج |  2019-02-25 20:47:14 النائب عيساوي فريج: تقزيم أتباع المجرم جولدشتاين واجب إنساني ووطني |  2019-02-25 20:44:46 اصابة اشخاص باطلاق نار على حدود غزة |  2019-02-25 20:42:56 سطو على مصرف في جفعتاييم وسرقة الاف الشواقل |  2019-02-25 19:20:32 أسلحة ريال مدريد تضع سولاري في وجه مدفع الكلاسيكو |  2019-02-25 19:17:28 ورشة تخطيطية في قلنسوة بمشاركة المركز العربي للتخطيط البديل واللجنة الشعبية |  2019-02-25 19:12:45 يوم دراسي ناجح في مجلس محلي البعينة نجيدات لتطوير اداء العمل |  2019-02-25 19:10:20 كتلة الجبهة في الهستدروت تشارك بمظاهرة المرشدات والمرشدين العاملين في مشروع (كاريف). |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف يعلن استقالته



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف استقالته من منصبه، ، عبر صفحته على "الانستغرام".



واكد مصدر مطلع في الخارجية في تصريح لوكالة انباء "فارس" نباء استقالة ظريف.


وكتب ظريف على صفحته: اعرب عن شكري الجزيل للشعب الايراني العزيز والبطل والمسؤولين المحترمين لحلمهم طيلة 67 شهرا الماضية. اقدم اعتذاري لعجزي عن مواصلة مهامي وعن جميع النواقص والتقصير طيلة فترة خدمتي متمنيا لكم الرفاهية والرفعة.


يذكر انه لم تعلن اي مصادر رسمية قبول استقالة وزير الخارجية محمد جواد ظريف من قبل الرئيس الايراني حسن روحاني حتى هذه اللحظة.




كلمات متعلقة

وزير, الخارجية, الإيراني, محمد, ظريف, يعلن, استقالته,

تابعونــا

مصدر: الموساد يدعم حركة انفصالية ضد النظام السوداني مصدر: الموساد يدعم حركة انفصالية ضد النظام السوداني 2019-02-25 | 22:14:07

انفرد موقع "المركز السوداني للخدمات الصحفية" بنشر خبر مفاده أن جهاز الموساد...

سرايا القدس: لدينا صواريخ تدميرية تصل تل أبيب سرايا القدس: لدينا صواريخ تدميرية تصل تل أبيب 2019-02-25 | 15:50:01

أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في...

بريطانيا تفرض الحظر التام على منظمة حزب الله بريطانيا تفرض الحظر التام على منظمة حزب الله 2019-02-25 | 15:50:45

اعلنت السلطات البريطانية اليوم حظر "حزب الله" وتصنيفه منظمة إرهابية بجناحيه...

الكرملين: بوتين وترامب لم يبحثا هاتفيا القمة الأمريكية الكورية الشمالية المرتقبة الكرملين: بوتين وترامب لم يبحثا هاتفيا القمة الأمريكية الكورية الشمالية المرتقبة 2019-02-25 | 14:50:26

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يتواصل هاتفيا مع نظيره...

غداً.. إطلاق الحراك البحري الـ25 بعنوان "غزة تنتفض على محاصريها" غداً.. إطلاق الحراك البحري الـ25 بعنوان "غزة تنتفض على محاصريها" 2019-02-25 | 14:15:34

أعلنت هيئة الحراك الوطني، يوم الاثنين، عن إطلاق الحراك البحري الخامس والعشرين...

بعد 66 عاما.. ترامب وكيم قد يعلنان الخبر التاريخي بعد 66 عاما.. ترامب وكيم قد يعلنان الخبر التاريخي 2019-02-25 | 10:45:50

نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي قوله،...

25 عاماً على مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل 25 عاماً على مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل 2019-02-25 | 09:52:28

يصادف، اليوم الاثنين، الذكرى الـ25 لمجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، التي...

الأميرة ريما بنت بندر أول سفيرة بتاريخ السعودية الأميرة ريما بنت بندر أول سفيرة بتاريخ السعودية 2019-02-25 | 08:47:52

أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مرسوما يقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر...

ابو مازن يلتقي السيسي في شرم الشيخ ابو مازن يلتقي السيسي في شرم الشيخ 2019-02-24 | 13:52:23

اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر الاحد، في مدينة شرم الشيخ، مع نظيره رئيس...

مصرع اسرائيليتين واصابة 16 بانقلاب مركب بنهر في التشيلي مصرع اسرائيليتين واصابة 16 بانقلاب مركب بنهر في التشيلي 2019-02-24 | 11:20:01

لقيت اسرائيليتان مصرعهما واصيب 16 آخرون اثر حادث انقلاب مركب في نهر سيرانو شمال...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids معليا تستقبل ذخائر السيدة مريم القديسة احتفال مسيرة مشاركة واسعة رجا اغبارية حركة ابناء البلد اعتقال تفتيش ممتلكات بيت ام الفحم الشرطة وادي عارةأبو سنان تمديد اعتقال القاصر مشتبه طعن شرطي حرس حدود نهاريا فسوطة الفريديس انتخابات رئاسة مجلس محلي احمد برية ايمن مرعي بوتين مؤيدو محبو الرئيس الروسي كفر ياسيف يوزعون صورته روسيا صديقة الشعوب تركت طفليها التوأمين مدة 40 دقيقة نحف سكان قرية كرمئيل تسوق مجمع تجارياسلحة مسدسات ذهيرة امشاط رصاصات شرطة مدينة داخل وكر منطقة مفتوحة احتراق بيت سخنين اضرار جسيمة اصابات دون اضرار التحقيق عربي شاب اتهام متهم اغتصاب طفلة 7 سنوات اختطاف لائحة سلطة الاطفاء تحذر من مدافئ الاسلاك المتوهجة في البيوتمصرع 29 قتيلا عربيا حوادث الطرق منذ بداية العام الحالي 2016 المجتمع العربيمحمد الجوابره مصرع شاب واصابة اخر شجار عائلي في كفر قاسم الشرطة عائلة دوابشة اعتقال مشتبهين مصرع الام الاب الابن اصابة دوماطه فوزي زيدان مرشح الرئاسة كفر مندا نعم للتسامح لا للعنف انتخابات احداث مفرقعات هدم اجزاء من بيت عائلة الزبارقة اللد وسط استنكار استنفار
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com