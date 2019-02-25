سيميوني وأليجري يخضعان لتحقيقات يويفا

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، فتح تحقيقات حول التجاوزات التي وقعت في مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وبحسب صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية، فإن التحقيقات لن تقتصر على الأرجنتيني دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، بسبب إشارته، ولكنها ستشمل أيضًا مدرب يوفنتوس، ماسيمليانو أليجري. وأوضحت الصحيفة، أن أليجري سيتم التحقيق معه، بعد أن تأخر فريقه في العودة إلى أرض الملعب لبداية الشوط الثاني من المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإسباني بثنائية نظيفة. ومن المُقرر أن يتم مناقشة الحالتين خلال الأيام المُقبلة، واتخاذ القرارات المناسبة ضد كلا المدربين.