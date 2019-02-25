توقيف, شاب, من, ام, الفحم, خلال, محاولة, تهريب, 4230, بيضة, للبلاد,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود انه خلال نشاط للوحدة تم ايقاف شاب بالعشرينيات من عمره من سكان مدينة ام الفحم خلال محاولة تهريب 4320 بيضة للبلاد من بلدة برطعة الفلسطينية .

وجاء في البيان :" في شارع 65 تم ايقاف الشاب بعد ايقاف سيارته خلال سفره لمدينة ام الفحم , خلال التفتيش تم العثور على 4230 بيضة بحسب الشبهات تم تهريبهم من برطعة دون رقابة وبدون ترخيص وزارة الصحة".الشاب تم تحويله للتحقيق وتم مصادرة السيارة وكمية البيض .