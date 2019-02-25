توقيف, شاب, من, ام, الفحم, خلال, محاولة, تهريب, 4230, بيضة, للبلاد,

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بفيض من الشذا الالق نسوق عطر الودق حبا وتكريما لمن حفرت لهما على الجدران ذكرى ولمن...
توجه حزب ميرتس مساء اليوم الاثنين الى لجنة الانتخابات المركزية بطلب شطب قائمة"...
كشف تقرير صحفي إسباني، عن حسم نادي برشلونة، مصير الغاني كيفين برينس بواتينج، خلال...
تحل اليوم الذكرى ال 25 لمجزرة الحرم الابراهيمي، التي راح ضحيتها 29 مصلياً على ايدي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تلقى مركز الشرطة 100...
نظم المركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع اللجنة الشعبية – قلنسوة ورشة...
افتتح المجلس المحلي صباح اليوم الاثنين يوما دراسيا لتعزيز التنظيم الداخلي وتطوير...
شارك اليوم اكثر من الف مرشدة ومرشد من العاملين في مشروع (كاريف) وذلك امام مكاتب...
قام وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اليوم الاثنين، بزيارة إلى...
مددت محكمة الصلح في كريات شمونة عصر اليوم الاثنين اعتقال 12 مشتبهاً من طوبا على...