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مصدر: الموساد يدعم حركة انفصالية ضد النظام السوداني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



انفرد موقع "المركز السوداني للخدمات الصحفية" بنشر خبر مفاده أن جهاز الموساد الإسرائيلي يدعم "حركة عبد الواحد نور" الانفصالية في إقليم دارفور، في عملياتها العسكرية ضد مواقع تابعة لحكومة الخرطوم. وذكر الموقع أن زعيم الحركة، عبد الواحد نور، أكد علنا أن الترتيب لهذه العمليات يتم بالتنسيق مع جهات في السودان وخارجها بضمنها جهاز الموساد. ولم يؤكد أي مصدر اخر صحة هذا النبأ.  وذكر عبد الواحد خلال مخاطبته الاجتماع أن الترتيب للعمليات سيتم بالتنسيق بين قيادات ما أسماها “الثورة العسكرية في الداخل وليبيا وأطراف الثورة المدنية التي يقودها تجمع المهنيين”، قائلاً إن الموساد الإسرائيلي وجهات أجنبية أخرى ستقوم بتمويل العملية.
مصدر: الموساد يدعم حركة انفصالية ضد النظام السوداني




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