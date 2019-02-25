مصدر:, الموساد, يدعم, حركة, انفصالية, ضد, النظام, السوداني,

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أكد الناطق العسكري باسم سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في...
اعلنت السلطات البريطانية اليوم حظر "حزب الله" وتصنيفه منظمة إرهابية بجناحيه...
أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يتواصل هاتفيا مع نظيره...
أعلنت هيئة الحراك الوطني، يوم الاثنين، عن إطلاق الحراك البحري الخامس والعشرين...
نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي قوله،...
يصادف، اليوم الاثنين، الذكرى الـ25 لمجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، التي...
أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مرسوما يقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر...
اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر الاحد، في مدينة شرم الشيخ، مع نظيره رئيس...
لقيت اسرائيليتان مصرعهما واصيب 16 آخرون اثر حادث انقلاب مركب في نهر سيرانو شمال...
قالت مصادر استخباراتية غربية ان ايران جددت مؤخرا تصنيع اجهزة الطرد المركزي التي...