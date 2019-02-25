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ميرتس يطالب بشطب اعضاء "عوتمسا يهوديت" الكهانية المتطرفة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توجه حزب ميرتس مساء اليوم الاثنين الى لجنة الانتخابات المركزية بطلب شطب قائمة" عوتمسا يهوديت" ومنعها من خوض الانتخابات للكنيست في 9.4.2019.


وقال عضو الكنيست عيساوي فريج:" موقفنا في ميرتس واضح وثابت، نحن نقف مع الحق ضد العنصريين المجرمين تلامذة الفاشي كهانا، ولأننا نؤمن بحقوق الانسان والديمقراطية فاننا نعمل على منع هذا الحزب من الترشح وخوض الانتخابات حيث ان اعضاء عوتسما يهوديت يحرضون دائما ضد العرب ويشجعون على مهاجمتهم وهم يعملون ويؤمنون بإرث الفاشي كهانا القبيح".

وانهى النائب فريج يقول:"  الشراكة العربية اليهودية هي الرادع امام حكومة نتنياهو اليمينية واتباعه".

يشار الى انه يتوجب موافقة 12 عضوا من اعضاء لجنة الانتخابات المركزية مع هذا الطلب من اجل التمكن من تقديم التماس ضد خوض "عوتسما يهوديت" الانتخابات الوشيكة.
ميرتس يطالب بشطب اعضاء "عوتمسا يهوديت" الكهانية المتطرفة




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