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برشلونة يحسم مصير بواتينج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، عن حسم نادي برشلونة، مصير الغاني كيفين برينس بواتينج، خلال الفترة الحالية.

وبحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن برشلونة لن يضم كيفين برينس بواتينج بشكل نهائي بنهاية الموسم الجاري، وسيعود اللاعب إلى صفوف فريقه ساسولو الإيطالي.
وانضم بواتينج إلى صفوف البارسا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، ليكون بديلًا للأوروجوياني لويس سواريز في خط الهجوم، مع وجود خيار الشراء بشكل نهائي مقابل 8 ملايين يورو.
وشارك اللاعب الغاني، صاحب الـ 31 عامًا، في مباراتين فقط مع البارسا منذ انضمامه لصفوف الفريق الكتالوني، بمجموع 123 دقيقة.
برشلونة يحسم مصير بواتينج




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