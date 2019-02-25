إن كنت تعاني مزاجاً سيئاً وتحرص على إخفاء أعراضه عن محيطك، فاحذر ربما تعاني مرضاً عقلياً يدعى "الاكتئاب المبتسم".

فهو حالة يبدو خلالها الشخص سعيداً بينما يكابد في الحقيقة من أعراض اكتئاب داخلية، وقد تزايد استخدام هذا المصطلح مؤخراً.علماء في جامعة" كامبريدج" أكدوا أن "الاكتئاب المبتسم" ليس مصطلحاً تقنياً مستخدماً من قبل علماء النفس، بل إنه أقرب تسمية علمية لمن يصاب بالاكتئاب وينجح في إخفائه.باختصار فإن من يعانون من "الاكتئاب المبتسم" يضعون قناعاً للعالم الخارجي يظهر أنهم يعيشون حياة طبيعية ونشطة على الدوام، بينما يشعرون داخلياً باليأس والحزن وعدم الرغبة في ممارسة الأنشطة.وتتعدد أعراض تلك الحالة وأبرزها 5 أعراض:1- الإفراط في تناول الطعام2- الشعور بالثقل في الذراعين والساقين3- الشعور بحساسية مفرطة تجاه النقد أو الرفض4- تزداد حالة الاكتئاب بشكل أكبر في ساعات المساء5- الشعور بالحاجة إلى النوم لفترات أطول من المعتادوتكمن خطورة المرض بصعوبة تحديد المصابين به، وربما تدفعهم حالتهم إلى الانتحار دون أن يتنبه محيطهم إلى معاناتهم، وقد حذر علماء جامعة "كامبريدج" من أن "الاكتئاب المبتسم" يعتبر أكبر قاتل للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً في المملكة المتحدة.