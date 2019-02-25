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النائب عيساوي فريج: تقزيم أتباع المجرم جولدشتاين واجب إنساني ووطني



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تحل اليوم الذكرى ال 25 لمجزرة الحرم الابراهيمي، التي راح ضحيتها 29 مصلياً على ايدي الإرهابي جولدشتاين، وبهذه المناسبة قال النائب عيساوي فريج":  تتوارث أجيال من المتطرفين قناعات المجرم جولدشتاين ونهجه وهم اليوم بصدد الترشح للإنتخابات البرلمانية ( الكنيست) بتحالف مع الليكود وعراب العنصرية والتحريض نتنياهو".

 واضاف النائب فريج:" إسقاط حكومة اليمين هو واجب إنساني قبل كل شيئ – تقزيم اليمين وشركائه الخطيرين هو واجب نضالي على كل من يريد مستقبلا أفضل في البلاد".
النائب عيساوي فريج: تقزيم أتباع المجرم جولدشتاين واجب إنساني ووطني




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