النائب, عيساوي, فريج:, تقزيم, أتباع, المجرم, جولدشتاين, واجب, إنساني, ووطني,

تحل اليوم الذكرى ال 25 لمجزرة الحرم الابراهيمي، التي راح ضحيتها 29 مصلياً على ايدي الإرهابي جولدشتاين، وبهذه المناسبة قال النائب عيساوي فريج": تتوارث أجيال من المتطرفين قناعات المجرم جولدشتاين ونهجه وهم اليوم بصدد الترشح للإنتخابات البرلمانية ( الكنيست) بتحالف مع الليكود وعراب العنصرية والتحريض نتنياهو".

واضاف النائب فريج:" إسقاط حكومة اليمين هو واجب إنساني قبل كل شيئ – تقزيم اليمين وشركائه الخطيرين هو واجب نضالي على كل من يريد مستقبلا أفضل في البلاد".