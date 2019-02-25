اصابة, اشخاص, باطلاق, نار, على, حدود, غزة,

افادت مصادر اعلامية فلسطينية انه قد أصيب 3 مواطنين مساء اليوم بنيران الجيش الاسرائيلي على حدود قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية ان ثلاثة مواطنين اصيبوا بجراح مختلفة من قبل الجيش شرق رفح، ضمن فعاليات الارباك الليلي اليومية تنتقل بين مخيمات العودة الخمسة.واطلقت القوات النار وقنابل الغاز تجاه المتظاهرين في مخيم العودة شرق رفح وفي خان يونس.وتظاهر العشرات من الشبان واشعلوا الاطارات المطاطية بالقرب من مخيم العودة شرق رفح جنوب قطاع غزة ضمن فعاليات الارباك الليلي اليومية التي تنتقل بين مخيمات العودة الخمسة.واستأنفت وحدة الارباك الليلي فعالياتها ونشاطاتها في مختلف مخيمات العودة المنتشرة على حدود القطاع الشرقية قبل عدة اسابيع.