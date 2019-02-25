اصابة, اشخاص, باطلاق, نار, على, حدود, غزة,

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اكدت حركة الجهاد الاسلامي انها تمكنت من تطوير صواريخ يصل مداها الى تل ابيب والقدس...
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس، يوم السبت، ان مدينة...
استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم السبت، بمقر الرئاسة في مدينة رام...
شنت قوات الجيش الإسرائيلي، فجر يوم الاحد، حملة اعتقالات طالت 6 مواطنين فلسطينيين،...
قال رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله: "جاهزون لكافة السيناريوهات في حال...
ذكرت مصادر عبرية، ان قذيفة صاروخية أطلق من قطاع غزة، مساء الاربعاء، سقطت قرب...
حذّر الأردن، من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على موظفي الأوقاف والمسجد...
تبنت سرايا القدس- الجناح العسكري للجهاد الاسلامي- عملية قنص ضابط إسرائيلي أثناء...
كشف التلفزيون الاسرائيلي ان إسرائيل أرسلت تحذيرا لحركة حماس عبر الوسطاء طالبت...
قالت حركة حماس، اليوم السبت، إن أجهزة الأمن الفلسطينية اعتقلت الليلة الماضية،...