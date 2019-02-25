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سطو على مصرف في جفعتاييم وسرقة الاف الشواقل



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تلقى مركز الشرطة 100 بلاغ حول حادثة سطو في فرع بنك في مدينة جفعاتييم.


مجهول ملثم دخل فرع البنك وبعد ان عرض امام احدى العاملات في البنك بطاقة قام بسرقة الاف الشواقل ولاذ بالفرار من المكان.

 قوات من الشرطة وصلت الى المكان وقام محققون بجمع البينات والادلة من مكان الحادث.

 
سطو على مصرف في جفعتاييم وسرقة الاف الشواقل




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