ورشة, تخطيطية, في, قلنسوة, بمشاركة, المركز, العربي, للتخطيط, البديل, واللجنة, الشعبية,

نظم المركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع اللجنة الشعبية – قلنسوة ورشة تخطيطية لنشطاء ومهنيين محليين، استعرض من خلالها المسح التخطيطي الشامل لمدينة قلنسوة الذي اعده طاقم المركز، وتم مناقشة بعض الخطوات العملية لاعداد خطة عمل مستقبلية لعمل اللجنة الشعبية، ستتبعها خطوات أخرى للتعاون من اجل متابعة القضايا التخطيطية لقلنسوة. وشارك في الورشة عدد من المهنيين المحلين وأعضاء اللجنة الشعبية وعدد من النشطاء من المنطقة، وقام المنظم الجماهيري جابر عساقلة بتوجيه الورشة، وترجمة المحاور التخطيطية الى اليات عمل وتوزيع مهام، من اجل مواصلة اعداد برنامج عمل مستقبلي للجنة الشعبية، وتحديد الخطوات العملية لمتابعة القضايا الهامة بشكل مهني ومنظم.وأكد المحامي احمد غزاوي رئيس اللجنة الشعبية على أهمية عقد هذه الورشة وتعزيز التعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل ومركز مساواة، من اجل تحشيد الخبرات المهنية في العمل الشعبي، وتنظيم المتابعة التخطيطية بما يتعلق بقضايا التنظيم والبناء في قلنسوة بشكل مهني ومنظم، وتدعيم العمل الشعبي بآليات تنظيمية وإدارية لتحسين الأداء والعمل. وعرض المحامي جواد أبو الهيجاء من المركز العربي للتخطيط البديل اهم القضايا التخطيطية أمام المشاركين، والتحليل المهني الذي اعد طاقم المركز بمشاركة مخططة المدن هبة بواردي، وتم مناقشة كافة المخططات والتحليلات المهنية من قبل المشاركين، وتحديد خطوات مهنية لمتابعتها. وقال شادي خليلية مدير المشاريع والاعلام في المركز العربي للتخطيط البديل، ان هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الورشات التي يتم اجرائها، لعرض مسوحات تخطيطية لعدد من البلدات العربية، وتدعيم عمل اللجان الشعبية باليات عمل مهنية، بمشاركة مهنيين محليين من أجل تنجيع العمل الشعبي وفتح افق جديدة للتعاون بين السلطات المحلية واللجان الشعبية من اجل رفع مستوى المتابعة واشراك الجمهور في التخطيط في بلداتنا العربية. وسيتم متابعة هذه الورشة بعدد من الفعاليات والاليات لبلورة برنامج عمل مستقبلي وخطة عمل استراتيجية في مجال التخطيط والبناء، باشراك مختلف الأطر والجهات المحلية، من اجل وضع رؤية شمولية تعكس تطلعات واحتياجات الجمهور.