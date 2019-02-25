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يوم دراسي ناجح في مجلس محلي البعينة نجيدات لتطوير اداء العمل



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افتتح المجلس المحلي صباح اليوم الاثنين يوما دراسيا لتعزيز التنظيم الداخلي وتطوير بيئة العمل، وصولا الى وضع استراتيجيات عمل طويلة الامد مع تعزيز الاداء المهني وبيئة العمل، والتي يقدمها المستشار التنظيمي البارع، اسعد طه وايتان كفال، ضمن برنامج تطوير الاداء التنظيمي في الحكم المحلي.  وافتتح اليوم الدراسي، امين صندوق المجلس المحلي، مروان دلاشه، الذي اوجز بدوره حول مشروع تطوير بيئة العمل والتنظيم الداخلي، وصولا الى وضع اهداف لقيادة البلدة نحو التطور والازدهار.  وتخلل اليوم الدراسي نقاش وحوارات حول الموجود والمأمول في مجلس محلي البعينة نجيدات، اضافة لاستبيان حول الاداء المهني العام في المجلس المحلي، اضافة لتقسيم الموظفين الى مجموعات مختلفة من كافة اقسام المجلس المحلي، بغية الوقوف على معيقات العمل والاستماع الى مقترحات تحسين الاداء المهني والجماعي.  وتحدث رئيس المجلس المحلي، منير حمودة الذي اعرب عن فخره واعتزازه بموظفي المجلس المحلي وأدائهم، حيث شدد رئيس المجلس على اهمية التركيز على تعزيز العلاقة مع المواطن، وصولا الى اشعار المواطن انه في بيته وبين اخوانه في المجلس المحلي، وعرج رئيس المجلس المحلي، على مشاريع التطوير القادمة، في مجال الاسكان وتوسيع منطقة النفوذ، وكذلك تطوير الرياضة والشروع في اقامة ملعب كرة قدم وقاعة رياضية جديدة، واقامة منطقة تشغيل جديدة على مدخل البلدة توفر فرص عمل جديدة لأبناء البلد، وتساهم في جلب استثمارات جديدة في البلدة تسهم في تطوير البلدة اقتصاديا.  وختم رئيس المجلس ان من واجبنا جميعا السعي لتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية في البلدة وكلنا شركاء في هذا الهدف، وهذا ما يجعلنا نشكل لجان مهنية من القدرات المهنية المتطوعة في البلدة لتقديم مساهمتها في تطوير وتحقيق اهداف التنمية في البلدة في كافة المجالات.





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