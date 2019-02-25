كتلة, الجبهة, في, الهستدروت, تشارك, بمظاهرة, المرشدات, والمرشدين, العاملين, في, مشروع, (كاريف).,

شارك اليوم اكثر من الف مرشدة ومرشد من العاملين في مشروع (كاريف) وذلك امام مكاتب وزارة المعارف في مدينة تل ابيب وهنا من الجدير ذكره انه بوشر العمل بهذا المشروع اعتبارا من سنة 1990، ويهدف المشروع الى تقليص الفجوات بين الضواحي والمركز، ويشمل المشروع المراحل الابتدائية والاعدادية ورياض الاطفال، وهدفه كما ذكرت تقليص الفجوات وتوسيع دائرة المعرفة وتطوير المهارات للطلاب من الضواحي والمدن الفقيرة بهدف سد الفجوات مع مدن المركز والمدن القوية اقتصاديا واجتماعيا. ويعطي هذا الدعم للطلاب بالاضافة لبرنامج التعليم الرسمي (العادي)، وتمويل مشروع (كاريف) يتوزع ما بين وزارة المعارف والسلطة المحلية والاهالي، بالاضافة للتبرعات التي يجمعها صندوق (كاريف)، ويقدم المشروع الخدمات لآلاف ابناء الشبيبة كما ذكرت آنفا، وتجيئ هذه المظاهرة احتجاجا على المناقصة الجديدة التي اعلنتها وزارة المعارف التي يرأسها الوزير اليميني (نفتالي بينيت)، والمناقصة الجديدة تمس بابناء الشبيبة وتمس وتضر بالمرشدات والمرشدين العاملين ضمن المشروع، والمناقصة الجديدة تضرب عرض الحائط بالاتفاقيات الموقعة المالية والهستدروت، والاتفاقية تضمن حقوق المرشدين دون ان يكونوا تحت رحمة الفائز بالعطاء لتشغيل المشروع، والمناقصة الجديدة من المفروض ان يباشر العمل بها من بداية 2019، وتشمل تقليصات واسعة بالساعات وهذا الأمر بالتالي سيؤدي الى إقالة عدد كبير من المرشدات والمرشدين، والمناقصة الجديدة تشمل عدة بنود التي تحرم المرشدين من الحصول على علاوات، وكل هذا الأمر يتعلق بالفائز الجديد للعرض، أي ان وضع عمل المرشدات والمرشدين يسير نحو المجهول.

وهنا لا بد من التنويه ان مشروع (كاريف)، يشمل معظم المدارس في المجتمع العربي والمجتمع اليهودي حيث الشرائح الضعيفة اجتماعيا واقتصاديا، وبموجب المناقصة الجديدة لسنة 2019، التي اعلنتها وزارة المعارف تم الغاء مشاركة الوزارة بشكل احادي الجانب بتكلفة عدد من الامور والمواضيع التي يشملها المشروع (الخطة). الأمر الذي من شأنه قذف اعداد كبيرة من المرشدات والمرشدين لسوق البطالة، وسيمس التقليص بقرابة 300 ألف طفل وطالب من ابناء الشبيبة وبالأخص بالضواحي والمدن الفقيرة، ومن نافل القول التأكيد ان هذا يتناقض مع الاتفاقيات الموقعة بين الهستدروت والمالية حول ظروف تشغيل المرشدات والمرشدين العاملين بالمشروع. الوزارة تنكرت للاتفاقية الموقعة بين المالية والهستدروت (الاتفاقية وقعت في نهاية 2019-1).وحيث شملت الاتفاقية تحسين ورفع الرواتب وشروط التشغيل، وذلك بفضل الانتقال من التشغيل على الساعة، للتشغيل على اساس شهري. كما شملت الاتفاقية شمل شروط اضافية مثل الاجازات الصيفية والأعياد. وزارة المعارف تعارض تنفيذ الاتفاقية والتوقيع عليها، واعلنت مناقصة خاصة بها ضاربة عرض الحائط بمصالح الطلاب والمرشدات والمرشدين، وهذا يعني تفريغ المشروع من مضمونه والهدف الذي وضع من اجله، وسيؤدي هذا الى إقالة المئات من العاملين بالمشروع ويطالب المتظاهرون بالغاء مناقصة وزارة المعارف والتي قادها الوزير نفتالي بينيت، كما يطالبون باحترام الاتفاقية الموقعة بين وزارة المالية والهستدروت والتي تمنح العاملين حقوقهم الاساسية وتحافظ على احترامهم. ومن الجدير ذكره ان هذه المظاهرة ليست الوحيدة بل سبقتها مظاهرة في ايلات وفي القدس، وستستمر الاجراءات النضالية في عدة اماكن اخرى بالبلاد، مرة اخرى هذا المشروع حيوي وهام ويهدف الى تقليص الفجوات، وتم العمل بها منذ قرابة 27 سنة، وتشمل 118 سلطة محلية وقرابة 750 مدرسة، وقرابة 2500 حضانة بالاساس بالضواحي والمدن الفقيرة والموجودة في سلم اقتصادي اجتماعي متدني (منخفض). ومنذ بداية المشروع ولغاية 2015 عمل المرشدات والمرشدين بواسطة مقاول، وتم تنظيمهم بالهستدروت في 2015-2، وتم التوقيع على اتفاقية عمل جماعية مع شركة الشبكات الجماهيرية (متناس)، نظمت بموجبها شروط وظروف عملهم وشملت اكثر من 3000 مرشدة ومرشد من العاملين بالمشروع، والاتفاقية كانت سارية المفعول من 2015-2 ولغاية 2019-1 ، وبدلا من تجديدها وتحسينها جاءت خطوة الوزير نفتالي بينيت التعسفية هذه ومن جانب واحد. وستستمر المظاهرات في مدن عديدة حتى تقوم وزارة المعارف بالغاء الخطة المناقصة الجديدة.