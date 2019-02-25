طوبا:تمديد, اعتقال, 12, مشتبهاً, على, خلفية, أعمال, عنف, واطلاق, نار,

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تحل اليوم الذكرى ال 25 لمجزرة الحرم الابراهيمي، التي راح ضحيتها 29 مصلياً على ايدي...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة اسرائيل للاعلام العربي:تلقى مركز الشرطة 100...
نظم المركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع اللجنة الشعبية – قلنسوة ورشة...
افتتح المجلس المحلي صباح اليوم الاثنين يوما دراسيا لتعزيز التنظيم الداخلي وتطوير...
شارك اليوم اكثر من الف مرشدة ومرشد من العاملين في مشروع (كاريف) وذلك امام مكاتب...
قام وفد من لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية اليوم الاثنين، بزيارة إلى...
استَنكرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، إخلاء عائلة أبو عصب من...
ألقت الشرطة الفلسطينية ، اليوم، القبض على أمراة يشتبه بها إساءة الائتمان وسرقة 36...
اصيب ضخصان احدهما يبلغ من العمر 51 عاما باصابة وصفت بالمتوسطة واخر باصابة طفيفة...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...