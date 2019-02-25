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طوبا:تمديد اعتقال 12 مشتبهاً على خلفية أعمال عنف واطلاق نار



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



مددت محكمة الصلح في كريات شمونة عصر اليوم الاثنين اعتقال 12 مشتبهاً من طوبا على خلفية احداث العنف التي وقعت بالبلدة مساء الاحد , المشتبه الرئيسي (35عاماً) تم تمديد اعتقاله حتى 28.02.2019 بشبهة اطلاق النار على رجال الشرطة اثناء مطاردته بعد ان اطلق النار على منزل , 3 مشتبهين تم تمديد اعتقالهم حتى 27.02 و8 أخرين حتى 28.2 ومشتبه تم اطلاق سراحه وابعاده عن القرية .


على خلفية أعمال العنف الأخيرة التي وقعت في قرية طوبا الزنغرية، أوقفت الشرطة، بالأمس، 13 مشتبهًا به بأعمال عنف من بينها اطلاق نار، احراق منزل والقاء حجارة.. 

وأشارت الشرطة انها ستستمر في العمل من أجل كافة ايقاف الخارجين عن القانون، مستخدمة كافة الوسائل العلنية والخفية في القرية من أجل تعزيز الأمان الشخصي للمواطنين.
طوبا:تمديد اعتقال 12 مشتبهاً على خلفية أعمال عنف واطلاق نار




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