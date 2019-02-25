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بريطانيا تفرض الحظر التام على منظمة حزب الله



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اعلنت السلطات البريطانية اليوم حظر "حزب الله" وتصنيفه منظمة إرهابية بجناحيه السياسي والعسكري هذا ما أفادت به وكالة رويتر للانباء



وقال وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد ان حزب الله يواصل جهوده لضعضعة الاستقرار في الشرق الاوسط ولا يمكننا ان نفرق بين الذارع المسلحة لهذه المنظمة وبين الذراع السياسية وعليه تم اتخاذ القرار بفرض الحظر التام على هذه المنطقة 


وكانت تقارير إعلامية قد ذكرت،امس، أن جاويد يعتزم تقديم مشروع قرار إلى البرلمان البريطاني يقضي بحظر كل أجنحة حزب الله، سواء كانت سياسية أم عسكرية، بوصفها تنظيما إرهابيا.


وفي حال إقرار البرلمان لهذا القرار، فلن يتمكن عناصر الميليشيات من رفع راياتها في الشوارع البريطانية في أية تظاهرات سياسية.




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