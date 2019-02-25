الاتحاد, الأوروبي, يستنكر, إخلاء, عائلة, أبو, عصب, في, القدس,

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ألقت الشرطة الفلسطينية ، اليوم، القبض على أمراة يشتبه بها إساءة الائتمان وسرقة 36...
اصيب ضخصان احدهما يبلغ من العمر 51 عاما باصابة وصفت بالمتوسطة واخر باصابة طفيفة...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...
أبعدت الشرطة ثلاثة مقدسيين، صباح الاثنين، عن المسجد الأقصى لفترات بين 4-6...
توجه عدد من السكان في احياء مدينة عكا الى نائب رئيس...
اعتقلت شرطة الساحل , 4 شبان تتراوح اعمارهم بين 21 الى 25 عاما من مدينة حيفا بشبهة...
فاز الليلة الماضية المخرج الإسرائيلي غاي ناتيف بجائزة الاوسكار عن فئة أفضل فيلم...
قال احد رؤساء حزب ازرق ابيض , يائير لابيد , ان حزبه لن يشكل كتلة مانعة مع النواب...
على خلفية أعمال العنف الأخيرة التي وقعت في قرية طوبا الزنغرية، أوقفت الشرطة،...
بدأت طواقم من سلطة حماية لنباتات في وزارة الزراعة الاستعدادات لاحتمال اجتياح...