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الاتحاد الأوروبي يستنكر إخلاء عائلة أبو عصب في القدس



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 استَنكرت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، إخلاء عائلة أبو عصب من بيتها في حي عقبة الخالدية في البلدة القديمة في القدس لصالح مستوطنين.



وأشارت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في بيان لها، اليوم الاثنين، إلى أن الخطط الاستيطانية وبضمنها عمليات الاخلاء مستمرة في القدس الشرقية، خاصة في الشيخ جراح وسلوان والبلدة القديمة وبيت صفافا.


وذكّر ببيانات مجلس وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، وكرر الاتحاد الأوروبي من خلالها معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة ضمن هذا السياق مثل إخلاء المنازل وهدم البيوت.


وشدد البيان على أن سياسة بناء وتوسيع المستوطنات هي سياسة غير قانونية وفقاً للقانون الدولي، كما أن استمرارها يُقَوِض  قابلية حل الدولتين للحياة وإمكانية تحقيق السلام الدائم.


تصوير - afp




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