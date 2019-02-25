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الكرملين: بوتين وترامب لم يبحثا هاتفيا القمة الأمريكية الكورية الشمالية المرتقبة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لم يتواصل هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، منذ زمن بعيد، كما أنهما لم يبحثا لقاء الرئيس الأمريكي، المرتقب بزعيم كوريا الشمالية.




 وقال الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، ردا على سؤال صحفي حول ما إذا كان الرئيس الأمريكي قد طلب المشورة من نظيره الروسي قبيل لقائه زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون: "كلا، لم يتحدثا هاتفيا منذ زمن بعيد"​​​.


وفي سياق متصل صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف،  الأربعاء الماضي، لوسائل إعلام روسية، ردا على سؤال لماذا رفض الجانب الأمريكي بعد قمة هلسنكي الاجتماع بين الرئيسين، بأن أسباب عدم إجراء اتصالات جديدة تكمن في الفوضى الداخلية في واشنطن، موضحا أن هناك قوى تحاول إظهار أي اتصال مع الجانب الروسي على أنه أمر يستحق الشجب، مشيرا إلى أن هناك في واشنطن من يستطيع إيجاد الذرائع لتعطيل اللقاء.


وفي وقت سابق أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، أناتولي أنطونوف، أن محادثات محتملة بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأمريكي دونالد ترامب، تتطلب إعدادا جديا، ولإجراء حوار طبيعي، يجب على الولايات المتحدة التخلي عن لغة الإنذارات.


ومن المقرر أن تعقد القمة الثانية بين الرئيس الأمريكي والزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، في فيتنام يومي 27 و28 فبراير الجاري، وبالإضافة إلى نزع الأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية، ستناقش الولايات المتحدة وكوريا الشمالية اتفاقات سلام دائمة، وإمكانية رفع العقوبات والتعاون الاقتصادي.




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