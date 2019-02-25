فينيسيوس, يكشف, الوجه, السيئ, لبيل,

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قال جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، إنه شعر بالحزن الشديد،...
أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، قدرة يوفنتوس على عبور موقعة...
عندما طلب مدرب فريق ليفربول استبدال محمد صلاح في الدقيقة 79 من المباراة أمام...
نفى والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في تصريحات صحفية، أن يكون نجم برشلونة...
كشف موقع "إكسبريس" البريطاني أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس...
حصل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على أسوأ تقييم خلال مباراة "الكلاسيكو" أمام...
حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على مضيفه ليفانتي (2-1)، اليوم الأحد، على ملعب سيوتات دي...
رد الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، على شكوى سانتياجو سولاري، مدرب ريال...
أغلق ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، الباب في وجه تطلعات العملاق...
ذكر تقرير صحفي بريطاني، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، يحلم...