تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-25 15:50:01 سرايا القدس: لدينا صواريخ تدميرية تصل تل أبيب |  2019-02-25 15:50:45 بريطانيا تفرض الحظر التام على منظمة حزب الله |  2019-02-25 14:50:37 الاتحاد الأوروبي يستنكر إخلاء عائلة أبو عصب في القدس |  2019-02-25 14:50:26 الكرملين: بوتين وترامب لم يبحثا هاتفيا القمة الأمريكية الكورية الشمالية المرتقبة |  2019-02-25 14:50:33 مقتنيات رائد الفضاء غاغارين للبيع في مزاد علني |  2019-02-25 14:15:14 النوم الكافي يقلل خطر النوبة القلبية والسكتة الدماغية |  2019-02-25 14:15:34 غداً.. إطلاق الحراك البحري الـ25 بعنوان "غزة تنتفض على محاصريها" |  2019-02-25 14:15:28 مشتبهة بسرقة 36 ليرة ذهب من منزل في طولكرم |  2019-02-25 13:07:35 اصابة شخصين بجراح متفاوته بحادث طرق مروع قرب الرينة |  2019-02-25 13:15:14 أكبر تصدع على الأرض منذ 100 عام قد يغير خارطة العالم |  2019-02-25 12:40:01 صور - تخليص شابة علقت على سكة القطار في رحوفوت |  2019-02-25 12:04:34 رامي مالك.. طريق الأوسكار "يبدأ" من صعيد مصر |  2019-02-25 12:00:11 القدس - ابعاد 3 شبان عن الاقصى لفترات بين 4-6 أشهر |  2019-02-25 10:50:55 اعتقال 4 مشتبهين بتجارة المخدرات في منطقة حيفا |  2019-02-25 10:45:50 بعد 66 عاما.. ترامب وكيم قد يعلنان الخبر التاريخي |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"سامسونغ" تدخل عالم المساعدات المنزلية الذكية



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن المدير التنفيذي لشركة سامسونغ، كوه دونغ جين، أن الشركة تنوي طرح مساعدها المنزلي الذكي في أبريل المقبل.



وسيأتي هذا المساعد بهيكل بيضوي مميز، محمول على 3 أرجل، ومزود بلوحة مفاتيح تعمل باللمس على واجهته العلوية، يمكن من خلالها التحكم بالأصوات، أو التنقل بين المقاطع الصوتية التي يعرضها، أو التحكم بعرض مقاطع الفيديو التي يعرضها الجهاز الذكي الموصول فيه.



كما سيحوي "Galaxy Home" مكبرات صوت متطورة مزودة بحساسات تستقبل الأوامر الصوتية للمستخدم، وترسلها إلى المعالج الداخلي ليقوم المساعد بتنفيذ عدة مهام منها قراءة الرسائل المستلمة على الهاتف الموصول فيه، أو إطلاع المستخدم على حالة الطقس والمرور، أو التحكم بتقنيات "المنزل الذكي" الذي قد يوجد فيه.




كلمات متعلقة

"سامسونغ", تدخل, عالم, المساعدات, المنزلية, الذكية,

تابعونــا

مقتنيات رائد الفضاء غاغارين للبيع في مزاد علني مقتنيات رائد الفضاء غاغارين للبيع في مزاد علني 2019-02-25 | 14:50:33

طرحت دار "Cazo" الفرنسية للمزادات بعض ممتلكات رائد الفضاء الشهير، يوري غاغارين،...

"هواوي" تكشف النقاب عن "الهاتف المتحول" "هواوي" تكشف النقاب عن "الهاتف المتحول" 2019-02-25 | 14:15:24

كشفت شركة هواوي، الأحد، النقاب عن هاتفها المحمول الجديد "ميت 10"، الذي يتحول إلى ما...

أكبر تصدع على الأرض منذ 100 عام قد يغير خارطة العالم أكبر تصدع على الأرض منذ 100 عام قد يغير خارطة العالم 2019-02-25 | 13:15:14

يتابع علماء البيئة تداعيات الاحتباس الحراري بالقطب الجنوبي عن كثب، وسط توقعات...

"حوت الغابة" يحير العلماء .. كيف جاء إلى هنا؟ "حوت الغابة" يحير العلماء .. كيف جاء إلى هنا؟ 2019-02-25 | 12:00:55

عثر على صغير حوت أحدب طوله حوالي 11 مترا وعرضه نحو مترين، نافقا في غابة بالأمازون،...

"واتس آب" تؤكد وجود خلل مقلق "يفضح" خصوصيتك! "واتس آب" تؤكد وجود خلل مقلق "يفضح" خصوصيتك! 2019-02-25 | 10:15:18

أجبرت شركة "واتس آب" على إدخال ضوابط جديدة للخصوصية في تطبيقها على أجهزة آيفون هذا...

قصة حب بين عراقي وإيرانية تنتهي بمأساة في ألمانيا قصة حب بين عراقي وإيرانية تنتهي بمأساة في ألمانيا 2019-02-25 | 08:56:47

كشفت وسائل إعلام ألمانية عن جريمة يشتبه بارتكابها من قبل شاب عراقي بحق لاجئة...

"واتس آب" تؤكد وجود خلل مقلق "يفضح" خصوصيتك! "واتس آب" تؤكد وجود خلل مقلق "يفضح" خصوصيتك! 2019-02-22 | 14:31:54

أجبرت شركة "واتس آب" على إدخال ضوابط جديدة للخصوصية في تطبيقها على أجهزة آيفون...

طفل "فتح عينيه" في يوم جنازته طفل "فتح عينيه" في يوم جنازته 2019-02-22 | 11:22:28

في حادثة غريبة من نوعها شهدتها هندوراس، أصرت عائلة على الاحتفاظ بجثة طفلها الصغير...

فائدة "لا تخطر على البال" لخطوط الحمار الوحشي فائدة "لا تخطر على البال" لخطوط الحمار الوحشي 2019-02-22 | 08:39:47

قدم علماء أدلة جديدة للرد على سؤال قديم بشأن سبب وجود خطوط على جسد الحمار الوحشي،...

إيرلندا - رجل يربح 175 مليون يورو في لحظات ! إيرلندا - رجل يربح 175 مليون يورو في لحظات ! 2019-02-21 | 14:30:56

ربح مشارك في اليانصيب بإيرلندا مبلغا قياسيا قدره 175 مليون يورو، في حادثة هي الأولى...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids حافلات عشرات احتراق رمات غان اطفاء اخماد تمديد اعتقال طبيب نساء الناصرة مخالفات جنسية متعالجتين شابتين لديه قداس مسيرة احد الشعانين الناصرة احتفالات الناصرة المئات كنيسة الروم الارثوذوكس محمد قريناوي طالب طب حادث طرق مروع رهط رومانيا مثواه الاخير تشييع جنازة اصابتان متوسطتان مفترق شفاعمرو حادث طرق شاحنة رافعة اسعاف شرطة بدء العمل القصر الثقافي الناصرة رئيس البلدية علي سلام وزارة الاسكان مفعال هبايس مؤنس دبور المهاجم الناصرة مطلوب في برشلونة اصابة خطيرة محمد هنداوي مسن شاب قرية طوبا زنغرية طعن طعنا مجهول شرطة اسعاف تحقيق مصرع مسن اعتقال قاصر تمديد اعتقال مشتبهين مساعدة نشأت ملحم بعد تنفيذه عملية اطلاق النار قرية سكان عرعره أمطار الخير جميع انحاء البلاد تساقط الارصاد الجوية عواصف علاء زيود ام الفحم اتهام طعن سلاح جندية جان شموئيل الخضيرة سعيد نعيم يافا يغادر المستشفى رمبام حيفا ابنته زوجته الفريديس حادث طرق دير الاسد عبوة ناسفة أسفل استنفار الشرطة سيارةمزارعو البطوف سهل انحباس الامطار قلب المحصول القمح ينتظرون هطول محطة القطار الخفيف القدس شاب فلسطيني بحوزته سكين تفتيش اعتقال تحقيق
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com