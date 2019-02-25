"سامسونغ", تدخل, عالم, المساعدات, المنزلية, الذكية,

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طرحت دار "Cazo" الفرنسية للمزادات بعض ممتلكات رائد الفضاء الشهير، يوري غاغارين،...
كشفت شركة هواوي، الأحد، النقاب عن هاتفها المحمول الجديد "ميت 10"، الذي يتحول إلى ما...
يتابع علماء البيئة تداعيات الاحتباس الحراري بالقطب الجنوبي عن كثب، وسط توقعات...
عثر على صغير حوت أحدب طوله حوالي 11 مترا وعرضه نحو مترين، نافقا في غابة بالأمازون،...
أجبرت شركة "واتس آب" على إدخال ضوابط جديدة للخصوصية في تطبيقها على أجهزة آيفون هذا...
كشفت وسائل إعلام ألمانية عن جريمة يشتبه بارتكابها من قبل شاب عراقي بحق لاجئة...
أجبرت شركة "واتس آب" على إدخال ضوابط جديدة للخصوصية في تطبيقها على أجهزة آيفون...
في حادثة غريبة من نوعها شهدتها هندوراس، أصرت عائلة على الاحتفاظ بجثة طفلها الصغير...
قدم علماء أدلة جديدة للرد على سؤال قديم بشأن سبب وجود خطوط على جسد الحمار الوحشي،...
ربح مشارك في اليانصيب بإيرلندا مبلغا قياسيا قدره 175 مليون يورو، في حادثة هي الأولى...