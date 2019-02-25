"سامسونغ", تدخل, عالم, المساعدات, المنزلية, الذكية,

أعلن المدير التنفيذي لشركة سامسونغ، كوه دونغ جين، أن الشركة تنوي طرح مساعدها المنزلي الذكي في أبريل المقبل.

وسيأتي هذا المساعد بهيكل بيضوي مميز، محمول على 3 أرجل، ومزود بلوحة مفاتيح تعمل باللمس على واجهته العلوية، يمكن من خلالها التحكم بالأصوات، أو التنقل بين المقاطع الصوتية التي يعرضها، أو التحكم بعرض مقاطع الفيديو التي يعرضها الجهاز الذكي الموصول فيه.كما سيحوي "Galaxy Home" مكبرات صوت متطورة مزودة بحساسات تستقبل الأوامر الصوتية للمستخدم، وترسلها إلى المعالج الداخلي ليقوم المساعد بتنفيذ عدة مهام منها قراءة الرسائل المستلمة على الهاتف الموصول فيه، أو إطلاع المستخدم على حالة الطقس والمرور، أو التحكم بتقنيات "المنزل الذكي" الذي قد يوجد فيه.