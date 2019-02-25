مقتنيات, رائد, الفضاء, غاغارين, للبيع, في, مزاد, علني,

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"سامسونغ" تدخل عالم المساعدات المنزلية الذكية 2019-02-25 | 15:50:51 أعلن المدير التنفيذي لشركة سامسونغ، كوه دونغ جين، أن الشركة تنوي طرح مساعدها...

"هواوي" تكشف النقاب عن "الهاتف المتحول" 2019-02-25 | 14:15:24 كشفت شركة هواوي، الأحد، النقاب عن هاتفها المحمول الجديد "ميت 10"، الذي يتحول إلى ما...

أكبر تصدع على الأرض منذ 100 عام قد يغير خارطة العالم 2019-02-25 | 13:15:14 يتابع علماء البيئة تداعيات الاحتباس الحراري بالقطب الجنوبي عن كثب، وسط توقعات...

"حوت الغابة" يحير العلماء .. كيف جاء إلى هنا؟ 2019-02-25 | 12:00:55 عثر على صغير حوت أحدب طوله حوالي 11 مترا وعرضه نحو مترين، نافقا في غابة بالأمازون،...

"واتس آب" تؤكد وجود خلل مقلق "يفضح" خصوصيتك! 2019-02-25 | 10:15:18 أجبرت شركة "واتس آب" على إدخال ضوابط جديدة للخصوصية في تطبيقها على أجهزة آيفون هذا...

قصة حب بين عراقي وإيرانية تنتهي بمأساة في ألمانيا 2019-02-25 | 08:56:47 كشفت وسائل إعلام ألمانية عن جريمة يشتبه بارتكابها من قبل شاب عراقي بحق لاجئة...

"واتس آب" تؤكد وجود خلل مقلق "يفضح" خصوصيتك! 2019-02-22 | 14:31:54 أجبرت شركة "واتس آب" على إدخال ضوابط جديدة للخصوصية في تطبيقها على أجهزة آيفون...

طفل "فتح عينيه" في يوم جنازته 2019-02-22 | 11:22:28 في حادثة غريبة من نوعها شهدتها هندوراس، أصرت عائلة على الاحتفاظ بجثة طفلها الصغير...

فائدة "لا تخطر على البال" لخطوط الحمار الوحشي 2019-02-22 | 08:39:47 قدم علماء أدلة جديدة للرد على سؤال قديم بشأن سبب وجود خطوط على جسد الحمار الوحشي،...