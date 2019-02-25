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يدعي علماء أن النبات الذي ينمو في براري كاليفورنيا قد يحمل سر علاج مرض...
توصلت دراسة طبية حديثة إلى أن النوم لسبع ساعات على الأقل كل ليلة، يمكن أن يقلل من...
ربطت دراسة أميركية جديدة بين إتباع نظام غذائي يتضمن كميات كبيرة من الحبوب الكاملة...
بالرغم من تحذير الأطباء وأخصائيي التغذية من الإفراط في تناول السكر، فإنه يحتوي...
توصلت دراسة جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الحبوب الكاملة...
اقترح أطباء طريقة جديدة لمكافحة الأورام الخبيثة، حيث يمكن علاج سرطان الكلى...
في حالة ولادة غريبة أنجبت سيدة توأمين عندما دخلت حالة مخاض سابقة لأوانها، في...
تزعج #قشرة_الشعر حوالي 50% من الناس في مختلف أنحاء العالم، لما تسببه من حكة شديدة...
بهدف تأخير مظاهر الشيخوخة والقضاء على العديد من الأمراض المستعصية، سمعنا كثيراً...
أعلن باحثون ألمان من مستشفى جامعة هايدلبرغ الخميس، أنهم طوروا "أول تحليل دم" للكشف...