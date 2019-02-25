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رامي عياش يخطف المليون لفيديو كليب أغنيته "قصة حب"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد أربعة أيام فقط، حصد الفنان اللبناني رامي عياش مليون مشاهدة لفيديو كليب أغنيته الجديدة "قصة حب" عبر يوتيوب.



وحصلت الأغنية على المرتبة الثانية عشرة في قائمة الفيديوهات الأكثر مشاهدة عبر يوتيوب. 


وبدوره قام الفنان رامي عياش بنشر صورة عبر حسابه الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي معبّراً عن فرحته بهذا النجاح الذي يحققه الكليب والذي تميّز فيه بقصته الجديدة والمميزة والتي تحكي عن ميكانيكيّ اغرم بفتاة لم يقبل أبوها به لأنه فقير وملطخ بالشحم وقام رامي في الكليب بتنظيف نفسه وترتيب ملابسه للذهاب الى منزلها وطلب يدها من والدها.




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