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ابنة نانسي عجرم تتدرب على رقص الـ«زومبا»



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



تخضع «ميلا» الابنة الكبرى للنجمة اللبنانية نانسي عجرم لدورة تدريبية في رقص الـ «زومبا»، وهو نوع من التمارين الرياضية الراقصة الشهيرة.



ميلا ظهرت في مقطع فيديو داخل صالة التمارين، ترقص في الصف الثاني مع زميلاتها بشكل عكس مدى حماسها واستمتاعها بالتمرين، حيث شجع فانز نانسي، ابنة الفنانة على الانتظام في التمارين الرياضية بمختلف أنواعها للحفاظ على رشاقة قوامها منذ الصغر.


يُذكر أن الفنانة اللبنانية نانسي عجرم احتفلت بزفافها على طبيب الأسنان فادي الهاشم عام 2008، وقد رُزق الزوجان بابنتهما «ميلا» يوم 16 مايو 2009، و«إيلا» يوم 23 أبريل 2011، كما انجبت نانسي حديثاً مولودتهما الثالثة «ليا» يوم 1 فبراير 2019.


من ناحية أخرى، طرحت نانسي عجرم فيديو كليب جديد لأغنية «الحب زي الوتر» بالتزامن مع عيد الحب، وهى من كلمات محمد رفاعي، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم.




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