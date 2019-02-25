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مانشيني: رونالدو لا يقدم ما اعتاد عليه في التشامبيونزليج



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكد روبرتو مانشيني، المدير الفني لمنتخب إيطاليا، قدرة يوفنتوس على عبور موقعة أتلتيكو مدريد، والتأهل لدور الثمانية من دوري أبطال أوروبا.



وخسر يوفنتوس في ذهاب دور الـ16 لدوري الأبطال في مدريد بهدفين نظيفين، فيما سيقام لقاء الإياب يوم 12 مارس المقبل، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو.


وقال مانشيني في تصريحات نقلها موقع "كالتشيو ميركاتو": "يوفنتوس؟ لقد سجل 3 أهداف في مدريد العام الماضي، ويمكنه فعل ذلك مرة أخرى".


وكان يوفنتوس قد خسر في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد (3-0) في تورينو، وعاد وسجل ثلاثية في لقاء الإياب بمدريد، قبل أن يودع البطولة بعدما سجل كريستيانو رونالدو هدفًا قاتلاً للملكي في الدقيقة 98 من ركلة جزاء.


وأضاف: "رونالدو في دوري الأبطال لا يفعل ما اعتاد عليه، لقد قام بعمل جيد جدًا في الماضي، بالدوري الإيطالي يقوم بعمل رائع، العام الأول في إيطاليا لا يكون سهلاً أبدًا، وعمومًا لديه موسم إيجابي".


وتحدث مانشيني عن أزمة ماورو إيكاردي وإنتر ميلان، وصرح: "لم يكن عندي مشاكل مع إيكاردي، عندما كنت متوليًا المهمة الفنية للإنتر كان لاعبًا أساسيًا، وقد يكون مهمًا لتاريخ النادي. كان علينا اختيار قائد للفريق وأنا اخترته لذلك".


وتابع: "ميلان على الطريق الصحيح، الأمر يستغرق وقتًا طويلاً، لكن جاتوزو يعرف كرة القدم جيدًا. دوناروما هادئ بعد معاناة في الموسم الماضي، إنه لاعب شاب ويتحسن، لديه بالفعل العديد من المشاركات بالدوري الإيطالي".


وختم مدرب إيطاليا حديثه عن نيكولو زانيولو، موهبة روما: "لديه الصفات وكل شيء يسير بشكل جيد بالنسبة له في الوقت الحالي. كنت أتابعه منذ بطولة أمم أوروبا تحت 19 عامًا، لم أكن أعرف حتى أنه متعاقد مع إنتر، كنت أعرف أنه على وشك التوقيع لروما". 




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