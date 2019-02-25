أعلنت هيئة الحراك الوطني، يوم الاثنين، عن إطلاق الحراك البحري الخامس والعشرين قرب موقع "زكيم" العسكري أقصى شمال قطاع غزة.

وقالت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته في ميناء غزة إنه سيتم بعد عصر غد إطلاق الحراك البحري الخامس والعشرين بعنوان " غزة تنتفض على محاصريها".بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في كلمته عن الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار : "لن نتراجع عن مسيراتنا البرية والبحرية حتى تحقيق أهدافنا"، مشددا على أنها مستمرة ولن تتوقف بكافة أشكالها.وشدد المدلل على سلمية مسيرات العودة الكبرى وأدواتها، مؤكدا حرص الهيئة على الدم الفلسطيني.