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مشتبهة بسرقة 36 ليرة ذهب من منزل في طولكرم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



ألقت الشرطة الفلسطينية ، اليوم، القبض على أمراة يشتبه بها إساءة الائتمان وسرقة 36 ليرة ذهب من منزل في طولكرم  .



وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن مواطنة من سكان طولكرم تقدمت ببلاغ لدى الشرطة حول قيام مجهولين  بسرقة 36 ليرة ذهب رشادي تقدر قيمتها ب 40 إلف شيقل من خلال استبدالها بأخرى مزيفة من داخل خزانه بمنزلها في طولكرم حسب ادعائها، وإنها اكتشفت استبدالها عند ذهابها لمحل مجوهرات بغرض بيع لتلك الليرات.


على الفور قامت شرطة المباحث العامة معاينة المكان وتبين عدم وجود لأثار خلع او كسر لأبواب وشبابيك ومحتويات المنزل وبالبحث والتحري تم الاشتباه بامراة كانت تعمل في منزل المشتكية، حيث تم القاء القبض عليها وتبين أنها قامت ببيع المسروقات والتصرف بالمبلغ .


وأكد البيان، انه تم إحالة المشتبه بها  إلى النيابة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقها اصولا .




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