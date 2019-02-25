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اصابة شخصين بجراح متفاوته بحادث طرق مروع قرب الرينة



  |   موسى بصول   |   اضافة تعليق



اصيب ضخصان احدهما يبلغ من العمر 51 عاما باصابة وصفت بالمتوسطة واخر باصابة طفيفة اثر تعرضهما لحادث طرق مروع على شارع 79 اليوم الاثنين بين قرية الرينة وصفورية .



وتم نقل المصابين الى المستشفى في الناصرة لاستكمال علاجهما هناك فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير .




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