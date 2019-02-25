اصابة, شخصين, بجراح, متفاوته, بحادث, طرق, مروع, قرب, الرينة,

اصيب ضخصان احدهما يبلغ من العمر 51 عاما باصابة وصفت بالمتوسطة واخر باصابة طفيفة اثر تعرضهما لحادث طرق مروع على شارع 79 اليوم الاثنين بين قرية الرينة وصفورية .

وتم نقل المصابين الى المستشفى في الناصرة لاستكمال علاجهما هناك فيما شرعت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث وتنظيم حركة السير .