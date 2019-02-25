تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-25 13:07:35 اصابة شخصين بجراح متفاوته بحادث طرق مروع قرب الرينة |  2019-02-25 13:15:14 أكبر تصدع على الأرض منذ 100 عام قد يغير خارطة العالم |  2019-02-25 12:40:01 صور - تخليص شابة علقت على سكة القطار في رحوفوت |  2019-02-25 12:04:34 رامي مالك.. طريق الأوسكار "يبدأ" من صعيد مصر |  2019-02-25 12:00:11 القدس - ابعاد 3 شبان عن الاقصى لفترات بين 4-6 أشهر |  2019-02-25 10:50:55 اعتقال 4 مشتبهين بتجارة المخدرات في منطقة حيفا |  2019-02-25 10:45:50 بعد 66 عاما.. ترامب وكيم قد يعلنان الخبر التاريخي |  2019-02-25 10:30:04 مخرج اسرائيلي يفوز بجائزة الاوسكار لافضل فيلم قصير |  2019-02-25 10:24:32 لابيد : لن نشكل كتلة مانعة مع الاحزاب العربية |  2019-02-25 09:52:28 25 عاماً على مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل |  2019-02-25 10:15:18 "واتس آب" تؤكد وجود خلل مقلق "يفضح" خصوصيتك! |  2019-02-25 10:15:19 لماذا يحلم رونالدو بمواجهة الريال؟ |  2019-02-25 08:56:47 قصة حب بين عراقي وإيرانية تنتهي بمأساة في ألمانيا |  2019-02-25 08:51:02 المصري رامي مالك يتوج بجائزة أوسكار عن "أفضل ممثل" |  2019-02-25 08:47:52 الأميرة ريما بنت بندر أول سفيرة بتاريخ السعودية |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

أكبر تصدع على الأرض منذ 100 عام قد يغير خارطة العالم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يتابع علماء البيئة تداعيات الاحتباس الحراري بالقطب الجنوبي عن كثب، وسط توقعات بقرب انشقاق جبل جليدي ضخم يناهز حجمه مساحة منطقة مانهاتن في نيويورك 30 مرة.



وأظهرت صور جرى التقاطها عن طريق الأقمار الصناعية، في أواخر يناير الماضي، أن الجبل الجليدي ينشق شيئا فشيئا عن الجرف الجليدي في القارة المتجمدة الجنوبية.


وحين يصل هذا التصدع إلى 1700 كيلومتر مربع، فإن هذه المساحة تعادل خمس مناطق من مدينة نيويورك، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل"، كما أن انشقاق الجبل الجليدي سيغير خارطة القارة المتجمدة الجنوبية.


وأوضحت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" أن تصدع الجرف الجليدي ظل في حالة من الاستقرار طيلة 35 عاما لكن وتيرة التصدع عادت إلى التسارع مؤخرا على نحو صادم، ووصلت السرعة إلى 4 كيلومترات في السنة الواحدة.




 ويقول الخبراء إن هذا التصدع في الجرف الجليدي هو الأكبر من نوعه منذ بداية رصد الظاهرة في المنطقة قبل قرن من الزمن.


ويخشى علماء أن تتوالى الانشقاقات في القطب الجنوبي وسط عجز دولي عن مواجهة تداعيات الاحتباس الحراري الذي يؤدي إلى ذوبان الثلوج وارتفاع مستوى البحار والمحيطات.


ولا يعرف العلماء في الوقت الحالي كيف سيؤثر هذا التصدع الكبير في الجرف الجليدي على باقي الكميات الجليدية في المنطقة.




كلمات متعلقة

أكبر, تصدع, على, الأرض, منذ, 100, عام, قد, يغير, خارطة, العالم,

تابعونــا

"حوت الغابة" يحير العلماء .. كيف جاء إلى هنا؟ "حوت الغابة" يحير العلماء .. كيف جاء إلى هنا؟ 2019-02-25 | 12:00:55

عثر على صغير حوت أحدب طوله حوالي 11 مترا وعرضه نحو مترين، نافقا في غابة بالأمازون،...

"واتس آب" تؤكد وجود خلل مقلق "يفضح" خصوصيتك! "واتس آب" تؤكد وجود خلل مقلق "يفضح" خصوصيتك! 2019-02-25 | 10:15:18

أجبرت شركة "واتس آب" على إدخال ضوابط جديدة للخصوصية في تطبيقها على أجهزة آيفون هذا...

قصة حب بين عراقي وإيرانية تنتهي بمأساة في ألمانيا قصة حب بين عراقي وإيرانية تنتهي بمأساة في ألمانيا 2019-02-25 | 08:56:47

كشفت وسائل إعلام ألمانية عن جريمة يشتبه بارتكابها من قبل شاب عراقي بحق لاجئة...

"واتس آب" تؤكد وجود خلل مقلق "يفضح" خصوصيتك! "واتس آب" تؤكد وجود خلل مقلق "يفضح" خصوصيتك! 2019-02-22 | 14:31:54

أجبرت شركة "واتس آب" على إدخال ضوابط جديدة للخصوصية في تطبيقها على أجهزة آيفون...

طفل "فتح عينيه" في يوم جنازته طفل "فتح عينيه" في يوم جنازته 2019-02-22 | 11:22:28

في حادثة غريبة من نوعها شهدتها هندوراس، أصرت عائلة على الاحتفاظ بجثة طفلها الصغير...

فائدة "لا تخطر على البال" لخطوط الحمار الوحشي فائدة "لا تخطر على البال" لخطوط الحمار الوحشي 2019-02-22 | 08:39:47

قدم علماء أدلة جديدة للرد على سؤال قديم بشأن سبب وجود خطوط على جسد الحمار الوحشي،...

إيرلندا - رجل يربح 175 مليون يورو في لحظات ! إيرلندا - رجل يربح 175 مليون يورو في لحظات ! 2019-02-21 | 14:30:56

ربح مشارك في اليانصيب بإيرلندا مبلغا قياسيا قدره 175 مليون يورو، في حادثة هي الأولى...

عقرب سام يروع ركاب طائرة مدنية! صورة عقرب سام يروع ركاب طائرة مدنية! صورة 2019-02-21 | 13:00:08

رصد ركاب طائرة مدنية عقربا ساما كبير الحجم يسير بين دروج الأمتعة، فوق رؤسهم...

آخر صرعة في عالم المخدرات.. "شم" دخان حاويات القمامة آخر صرعة في عالم المخدرات.. "شم" دخان حاويات القمامة 2019-02-21 | 13:00:44

يبدو أن المراهقين الذين يرغبون في تعاطي المخدرات لا يدخرون أي وسيلة للحصول عليها،...

جريمة هزت المغرب.. رجل يقتل زوجته ويحول جثتها إلى رماد! جريمة هزت المغرب.. رجل يقتل زوجته ويحول جثتها إلى رماد! 2019-02-21 | 12:00:45

أقدم مواطن مغربي على قتل زوجته ضربا حتى الموت، ومن ثم سكب الوقود على جثتها وأحرقها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids نورا وصايا وفاة الرملة حادث طرق مروع قرب رام الله مدينة الشابة سخنين بيتار القدس مباراة بدون جمهور ستاد تيدي اتحاد ابناء لقاء رعنانا طعن 4 اصابات خطيرة اعتقال منفذ العملية الثانية التوالي اليوم ام الفحم شرطة استدعاء تحقيق معي رجا اغبارية ابناء حركة البلد مظاهرة ام الفحم مدخل اليوم رصاصة طائشة نافذة تستقر بلدة زلفة طفل ظاهرة اطلاق نار قرية ام واسف مفرق واصف الناصرة يافة اطلاق نار اصابة شاب اسعاف مستشفى شرطةكاسبومات خزنة نقود فرع بنك مركنتيل عيلبون سرقة مجهولون الشرطة يافا شاب عربي فيسبوك رفع صورة مؤذية نتانياهو اطلاق سراحه يافة الناصرة تنفيذ عملية طعن مجدال هعيمك سكين الشرطة عاملة محطة وقودرواء سفيان منصور الطيرة اختبأت انزف وصول الاسعاف مطعم اطلاق النار حسين منجي صالحة دير الاسد تفجع وفاة الطفل 7 . سنوات مرض عضال شيخ العراقيب المسن صياح الطوري ابناءه عزيز رامي الشرطة الجنوب قرية غير المعترف بها نقب مصائد لحوم محمية سلطة الطبيعة انقاذ وحدة شاب اعتقال الرامة سطو مسلح مسدس عامل محطة وقود مجد الكروم سرقة مبلغ مال شرطة اعتقال مشتبه اصابة رجل ام الفحم كفر قرع اطلاق نار حادث شرطة اسعاف مستشفى
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com