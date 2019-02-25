أكبر, تصدع, على, الأرض, منذ, 100, عام, قد, يغير, خارطة, العالم,

كلمات متعلقةأكبر, تصدع, على, الأرض, منذ, 100, عام, قد, يغير, خارطة, العالم,
عثر على صغير حوت أحدب طوله حوالي 11 مترا وعرضه نحو مترين، نافقا في غابة بالأمازون،...
أجبرت شركة "واتس آب" على إدخال ضوابط جديدة للخصوصية في تطبيقها على أجهزة آيفون هذا...
كشفت وسائل إعلام ألمانية عن جريمة يشتبه بارتكابها من قبل شاب عراقي بحق لاجئة...
أجبرت شركة "واتس آب" على إدخال ضوابط جديدة للخصوصية في تطبيقها على أجهزة آيفون...
في حادثة غريبة من نوعها شهدتها هندوراس، أصرت عائلة على الاحتفاظ بجثة طفلها الصغير...
قدم علماء أدلة جديدة للرد على سؤال قديم بشأن سبب وجود خطوط على جسد الحمار الوحشي،...
ربح مشارك في اليانصيب بإيرلندا مبلغا قياسيا قدره 175 مليون يورو، في حادثة هي الأولى...
رصد ركاب طائرة مدنية عقربا ساما كبير الحجم يسير بين دروج الأمتعة، فوق رؤسهم...
يبدو أن المراهقين الذين يرغبون في تعاطي المخدرات لا يدخرون أي وسيلة للحصول عليها،...
أقدم مواطن مغربي على قتل زوجته ضربا حتى الموت، ومن ثم سكب الوقود على جثتها وأحرقها...