تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-25 13:07:35 اصابة شخصين بجراح متفاوته بحادث طرق مروع قرب الرينة |  2019-02-25 13:15:14 أكبر تصدع على الأرض منذ 100 عام قد يغير خارطة العالم |  2019-02-25 12:40:01 صور - تخليص شابة علقت على سكة القطار في رحوفوت |  2019-02-25 12:04:34 رامي مالك.. طريق الأوسكار "يبدأ" من صعيد مصر |  2019-02-25 12:00:11 القدس - ابعاد 3 شبان عن الاقصى لفترات بين 4-6 أشهر |  2019-02-25 10:50:55 اعتقال 4 مشتبهين بتجارة المخدرات في منطقة حيفا |  2019-02-25 10:45:50 بعد 66 عاما.. ترامب وكيم قد يعلنان الخبر التاريخي |  2019-02-25 10:30:04 مخرج اسرائيلي يفوز بجائزة الاوسكار لافضل فيلم قصير |  2019-02-25 10:24:32 لابيد : لن نشكل كتلة مانعة مع الاحزاب العربية |  2019-02-25 09:52:28 25 عاماً على مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل |  2019-02-25 10:15:18 "واتس آب" تؤكد وجود خلل مقلق "يفضح" خصوصيتك! |  2019-02-25 10:15:19 لماذا يحلم رونالدو بمواجهة الريال؟ |  2019-02-25 08:56:47 قصة حب بين عراقي وإيرانية تنتهي بمأساة في ألمانيا |  2019-02-25 08:51:02 المصري رامي مالك يتوج بجائزة أوسكار عن "أفضل ممثل" |  2019-02-25 08:47:52 الأميرة ريما بنت بندر أول سفيرة بتاريخ السعودية |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الحبوب الكاملة تقي من سرطان الكبد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ربطت دراسة أميركية جديدة بين إتباع نظام غذائي يتضمن كميات كبيرة من الحبوب الكاملة وتراجع خطر الإصابة بسرطان الكبد.



ومن أمثلة الحبوب الكاملة: الشعير والشوفان والقمح والخبز الكامل والفريكة والكينوا.


وخلص تحليل لبيانات أكثر من 125 ألف رجل وامرأة، على مدى 24 عاما تقريبا، إلى أن من تناولوا كميات أكبر من الحبوب الكاملة تراجعت احتمالات إصابتهم بسرطان الكبد، بواقع نحو 40 في المئة، مقارنة بمن تناولوا كميات أقل.


وأكد الباحثون في دورية (جاما نتوورك أوبن) أن مجموعة الدراسة شملت 141 حالة فحسب من سرطان الكبد، ومن ثم فمن الضروري تحديد السبب وراء لماذا توفر الحبوب الكاملة الحماية.


وقال كبير الباحثين، وهو طبيب في كلية الطب بجامعة هارفارد، ويعمل في مستشفى النساء في بوسطن، شويهونغ تشانغ، إنه رغم أن سرطان الكبد نادر نسبيا في الولايات المتحدة فإنه مميت.


 وأضاف لخدمة رويترز هيلث "الأعداد المنخفضة لحالات الإصابة ترجع بشكل أساسي إلى انخفاض معدلات الإصابة بسرطان الكبد في الولايات المتحدة (أقل من خمسة من كل 100 ألف فرد) رغم أن وتيرة الإصابة تتسارع في العقود الأخيرة".


وتابع "كما هو متوقع لم نوثق سوى 200 حالة (إصابة بسرطان الكبد) رغم العينة الكبيرة وفترات المتابعة على المدى البعيد".


ومضى تشانغ يقول في رسالة بالبريد الإلكتروني: "ارتبط استهلاك الحبوب الكاملة والألياف الغذائية، وخاصة الحبوب الغنية بالألياف بانخفاض فرص الإصابة بالسمنة والسكري من النوع الثاني ومرض الكبد الدهني غير الكحولي وهي عوامل تزيد احتمالات الإصابة بسرطان الكبد".




كلمات متعلقة

الحبوب, الكاملة, تقي, من, سرطان, الكبد,

تابعونــا

رغم التحذيرات من تناوله.. 5 فوائد مهمة للسكر رغم التحذيرات من تناوله.. 5 فوائد مهمة للسكر 2019-02-25 | 12:00:57

بالرغم من تحذير الأطباء وأخصائيي التغذية من الإفراط في تناول السكر، فإنه يحتوي...

نظام غذائي فعال يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد نظام غذائي فعال يقلل من خطر الإصابة بسرطان الكبد 2019-02-25 | 10:15:49

توصلت دراسة جديدة إلى أن اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من الحبوب الكاملة...

أطباء يبتكرون مركبا "سحريا" لعلاج سرطان الكلى أطباء يبتكرون مركبا "سحريا" لعلاج سرطان الكلى 2019-02-25 | 08:57:51

اقترح أطباء طريقة جديدة لمكافحة الأورام الخبيثة، حيث يمكن علاج سرطان الكلى...

في واقعة مذهلة.. امرأة تضع توأمين بفارق 80 كيلومترا في واقعة مذهلة.. امرأة تضع توأمين بفارق 80 كيلومترا 2019-02-24 | 13:55:00

في حالة ولادة غريبة أنجبت سيدة توأمين عندما دخلت حالة مخاض سابقة لأوانها، في...

وداعا لقشرة الشعر.. 9 علاجات منزلية طبيعية وداعا لقشرة الشعر.. 9 علاجات منزلية طبيعية 2019-02-24 | 12:00:36

تزعج #قشرة_الشعر حوالي 50% من الناس في مختلف أنحاء العالم، لما تسببه من حكة شديدة...

احذروا "حقن الدم" ضد الشيخوخة.. "قد تسبب الأسوأ" احذروا "حقن الدم" ضد الشيخوخة.. "قد تسبب الأسوأ" 2019-02-24 | 09:48:21

بهدف تأخير مظاهر الشيخوخة والقضاء على العديد من الأمراض المستعصية، سمعنا كثيراً...

في سابقة من نوعها.. تحليل دم يكشف الإصابة بسرطان الثدي في سابقة من نوعها.. تحليل دم يكشف الإصابة بسرطان الثدي 2019-02-23 | 19:50:31

أعلن باحثون ألمان من مستشفى جامعة هايدلبرغ الخميس، أنهم طوروا "أول تحليل دم" للكشف...

بشرى لمرضى السرطان.. اكتشاف قد ينقذ حياة الملايين بشرى لمرضى السرطان.. اكتشاف قد ينقذ حياة الملايين 2019-02-23 | 11:54:22

اكتشف فريق من العلماء في جامعة سالفورد البريطانية أن نمو كل أنواع السرطانات يبدأ...

فوائد غير متوقعة للحبوب الكاملة فوائد غير متوقعة للحبوب الكاملة 2019-02-23 | 07:01:32

كشفت دراسة أميركية جديدة أن اتباع نظام غذائي يتضمن كميات كبيرة من الحبوب الكاملة...

مواد غذائية تمنع خطر الإصابة بسرطان قاتل مواد غذائية تمنع خطر الإصابة بسرطان قاتل 2019-02-22 | 14:30:58

كشفت دراسة حديثة أن الفصيلة الثومية من الخضروات التي تشمل الثوم والكراث والثوم...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اقتحام مجهولون مدرسة الشروق مدينة طمرة سرقة ممتلكات استعدوا موجة حر شديدة . الاسبوع القادم تضرب البلاد البحر الميت 44 درجة دكتور عبد الله خطيب المعارف مدير العربية أزمة مدارس الأهلية وراءنا مصرع شابين رهط اصابة علي الهزيل يوسف ابراهيم اخرين حادث طرق مروع بيت كامه انقلاب سيارة الجنوب النقب حريق تبان تجميع قش دبورية اطفاء نار اندلاع اخماد بيوت القرية اطفائيةنتانياهو اعضاء كنيست عرب دخول زيارة الاقصى السفر كمال خطيب تجديد امر منع السفر كفر كنا 5 أشهر اضافية اطلاق نار سيارة حي الباطن ام الفحم اضرار جسيمة الشرطة حريق اطارات جولس المنطقة الصناعية اطفاء اخماد نيران العقبي مهند تنفيذ حماس اتصال عملية اطلاق نار بئر السبع قتل جندي لحوم 12 طن مصنع لحوم كفر كنا ضبط ابادة مصادرة الشرطة الصحة وزارة حادث طرق مروع انقلاب سيارة مفرق رهط الجنوب الشرطة المستشفى مصرع أحمد عبد السلام شلبي اكسال قرية سائق حادث طرق مروع تصادم شاحنة سيارة خصوصية مفرق وادي عارة شارع 6لاعبو سخنين اتحاد ابناء زيارة اطفال مستشفى بوريا معايدة هدايا شرطة الناصرة بلدية مصادقة الغاء جلسة بموافقة 10 اعضا ء كتلة الجبهة تمتنع عن التصويت
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com