أحلام, تعلّق, على, تعيين, ريما, بنت, بندر, سفيرة, بأميركا,

أعربت الفنّانة أحلام عن سعادتها وفخرها البالغين بعدما أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز مرسوماً ملكياً بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للسعودية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وعلّقت أحلام عبر حسابها على انستقرام قائلة: “كأمرأه إماراتية وكامرأة خليجية عربية فخورة بهذه الخطوة العظيمة بحق المرأة السعودية وكيف أن كانت هذه الخطوة لسمو الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان.. مبروك لك وهنيئاً لكُنّ بنات السعودية بمستقبل واعد وعظيم”.كأمرأه اماراتيه وكأمرأه خليجيه عربيه فخوره بهذه الخطوه العظيمه بحق المرأه السعوديه وكيف ان كانت هذه الخطوه لسمو الاميره ريما بنت بندر بن سلطان مبروك لك وهنيئاً لكم بنات السعوديه بمستقبل واعد عظيم 🇸🇦💚🌹 #ريما_بنت_بندر_بن_سلطانيذكر ان تعيين الاميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة للسعودية في واشنطن، خلفا للأمير خالد بن سلمان، الذي عين نائبا لوزير الدفاع شهد احتفاءا كبيرا من السعوديين والعرب على حد سواء.