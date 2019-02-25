أحلام, تعلّق, على, تعيين, ريما, بنت, بندر, سفيرة, بأميركا,

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سافر الفنان المصري تامر حسني مؤخرا إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء حفل...
قالت الفنانة المصرية راندا البحيري إنها تحضر حاليا لفيلمين جديدين، تعود من...
رغم انها ما فازت بجائزة الأوسكار على أفضل فيلم أجنبي, لكن المخرجة اللبنانية...
حفل شبابي وطني بامتياز، تمازجت به الأنغام والأصوات المغناة مع بعضها، بالحفل...
أحيت النجمة اللبنانية مايا دياب أولى فقرات حفل عيد الحب المقام داخل أحد الفنادق...
لا شك أن الفنانة اللبنانية مايا دياب تعتبر من أكثر الفنانات اللواتي يبحثن عن...
خضعت الفنانة السورية جيني إسبر لجلسة تصوير جديدة، لصالح إحدى المجلات...
نشرت النجمة اللبنانية إليسا صورة لها عبر حسابها انستقرام لطمأنة جمهورها على...
لا شكّ أن حقيقة طلاق مقدمة البرامج كارلا حداد من زوجها الممثل طوني أبو جودة...
أدّى الممثل السوري قيس الشيخ نجيب مشاهده الأولى في مسلسل "مسافة أمان"، أمام...