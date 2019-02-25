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صور - تخليص شابة علقت على سكة القطار في رحوفوت



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جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي-


عملت ٤ طواقم اطفاء وانقاذ ظهر اليوم الاثنين على تخليص سيدة علقت بسكة حديد القطار في محطة قطار رحوفوت.


رجال الاطفاء والانقاذ وصلوا للمكان بسرعة وباشروا باخراج المرأة التي كانت لا تزال بوعيها من احل احالتها للعلاج الطبي.




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