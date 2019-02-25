أطلق بنك مزراحي طفحوت نادي "هكرتيس للمصالح"، حيث يعمل على طريقة بطاقات الائتمان البنكية، ويتيح لأعضائه الاستفادة من امتيازات نادي "هكرتيس" وكذلك من العروض التي تمت ملاءمتها لعالم المصالح التجارية، هذا بالإضافة الى الامتيازات التي يتم عرضها من قبل شركات بطاقات الائتمان.ويختص نادي مزراحي طفحوت، "هكرتيس للمصالح"، بعروض قيّمة وذات صلة بالمصالح التجارية، مثل خدمات ومنتجات لتطوير وصيانة المصلحة التجارية، وبالمقابل يمنح امتيازات لصاحب المصلحة التجارية من خلال تخفيضات على النشاطات الترفيهية وبرامج الإثراء. وتشمل الامتيازات تخفيضات دائمة وكذلك حملات محدّدة الزمن لخدمات متنوّعة، مثل تخفيض باستعمال مساحات العمل المشتركة للمصالح وامتيازات بطلبية إرساليات والمزيد من الامتيازات المختلفة. كما يحصل أعضاء نادي "هكرتيس للمصالح" على تخفيض دائم بنسبة 5% على كل واحد من المنتجات المعروضة في الحملة.وتقول دينا نفوت، نائبة المدير العام للتسويق في مزراحي طفحوت: نادي "هكرتيس"- نادي زبائن مزراحي طفحوت، الذي يعمل منذ نحو عشر سنوات، يمنح العديد من الامتيازات لزبائن البنك، حيث يستفيدون من تذاكر لعروض، عطلات وتخفيضات توفيريّة. وسيواصل البنك في السنوات القريبة توسيع وتطوير سلة الخدمات والمنتجات للزبائن التجاريين أصحاب الأعمال".