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القدس - ابعاد 3 شبان عن الاقصى لفترات بين 4-6 أشهر



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أبعدت الشرطة  ثلاثة مقدسيين، صباح الاثنين، عن المسجد الأقصى لفترات بين 4-6 أشهر.


وتم صباح اليوم الاثنين تسليم شابين من القدس  قرارات بالابعاد عن الاقصى لمدة 6 أشهر، ووشاب ثالث لمدة 4 أشهر.

وصعّدت الشرطة  من سياسة الابعادات عن الاقصى خلال الأيام الأخيرة حيث شهد المسجد هبة شعبية ضد اغلاق مصلى باب الرحمة، وتمكن أهالي المدينة من اعادة فتحه والصلاة فيه بعد اعتصام وصلوات على مدار أسبوع.

ومن جهة ثانية اقتحم 35 مستوطنا المسجد الأقصى عبر باب المغاربة، بحراسة الشرطة .


تصوير - afp




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