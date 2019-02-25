بلدية, عكا, تقوم, بترميمات, واسعة, في, بعض, احياء, المدينة,

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اصيب ضخصان احدهما يبلغ من العمر 51 عاما باصابة وصفت بالمتوسطة واخر باصابة طفيفة...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...
أبعدت الشرطة ثلاثة مقدسيين، صباح الاثنين، عن المسجد الأقصى لفترات بين 4-6...
اعتقلت شرطة الساحل , 4 شبان تتراوح اعمارهم بين 21 الى 25 عاما من مدينة حيفا بشبهة...
فاز الليلة الماضية المخرج الإسرائيلي غاي ناتيف بجائزة الاوسكار عن فئة أفضل فيلم...
قال احد رؤساء حزب ازرق ابيض , يائير لابيد , ان حزبه لن يشكل كتلة مانعة مع النواب...
على خلفية أعمال العنف الأخيرة التي وقعت في قرية طوبا الزنغرية، أوقفت الشرطة،...
بدأت طواقم من سلطة حماية لنباتات في وزارة الزراعة الاستعدادات لاحتمال اجتياح...
يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة...
نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء فتاة تبلغ من العمر 16عاماً من بئر...