بلدية, عكا, تقوم, بترميمات, واسعة, في, بعض, احياء, المدينة,

توجه عدد من السكان في احياء مدينة عكا الى نائب رئيس بلدية عكا ادهم جمل مطالبين بضرورة اجراء ترميمات في ساحات الاحياء دوف جرونير- جابوتنسكي، الهجانا مقابل متنزه الغربي، هسبانيم، ودافيد نوي مقابل مدرسة التومر.وقامت بلدية عكا بإجراء الترميمات الواسعة حيث شملت أعمال الترميم تغيير البلاط في ساحات الاحياء، تركيب أعمدة انارة جديدة، اضافة الى تزفيت وإنشاء مواقف جديدة للسيارات. وبالتعاون مع شركة مياه عكا تم مد خطوط جديدة للشرب والصرف الصحي.ادهم جمل نائب رئيس بلدية عكا قال: استمرارا لمشاريع ترميم الاحياء في مدينة عكا، قمنا مؤخرا بترميم عدة احياء جديدة، وسنواصل العمل في الفترة القادمة لترميم احياء اضافية.وشكر نائب رئيس بلدية عكا ادهم جمل رئيس البلدية شمعون لانكري على تعاونه في رصد الميزانيات لترميم الاحياء.