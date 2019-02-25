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تامر حسني يؤدي العمرة مع شقيقه.. صور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



سافر الفنان المصري تامر حسني مؤخرا إلى المملكة العربية السعودية، لإحياء حفل غنائي ضخم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بجدة، ليكون الحفل الغنائي الأول له خلال الشهور الأخيرة حضره حشد هائل من جمهوره من الجنسين.



الفنان المصري استغل تواجده في السعودية لأداء مناسك العمرة وكان برفقته شقيقه حسام حسني، ونشر الأخير صور له مع تامر خلال تواجدهما في الأراضي المقدسة، وذلك على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقها بتعليق قال فيه: “الحمد والشكر لله صباحكم ابيض ان شاء الله”.


وكان تامر حسني قد أحيا مؤخرا حفل غنائي ضخم في السعودية، وبدأ فقرته بأغنية “عيش بشوقك”،  وقدم بعد ذلك أغاني “كل مرة”، و”بنت الايه”، و”قرب حبيبي”، و”اكتر حاجة”، و”ضحكتها مبتهزرش”، “ارجعلي”، و”بتغيب”، و”كل حاجة بينا”، و”لولا الهوا”، و”حلم سنين”، و”وأخيرا”، و”ناسيني ليه”، و”عمرى ابتدا”، و”نور عيني”، و يانا يا مفيش”، و”لو كنت نسيت”، و”يا تاعبني”، و”ميحرمنيش منك”، و”الله يباركلي فيك”، و”كفايك اعذار”، و“100 وش”.


وحرص تامر،  خلال الحفل حرص على تحية الفنان أحمد حاتم، الذى وصفه بنجم المستقبل، كما وجه التحية للمخرج عثمان أبو لبن، كذلك تحية الفنان محمد عبدالحافظ الذي كان من ضمن الحضور.


وفي أول تعليق له بعد الحفل قال تامر حسني، لجمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”:  ” كان من أحلام حياتي ان الشعوب تغني أغانيا وبالصبر والإجتهاد بفضل ربنا قدرت أحول نجاحي المحلي إلى دولي و دي حاجة مش سهله خالص بس ربنا بيكرم دايماً على قد التعب الحمدلله”.




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