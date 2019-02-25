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رغم التحذيرات من تناوله.. 5 فوائد مهمة للسكر



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بالرغم من تحذير الأطباء وأخصائيي التغذية من الإفراط في تناول السكر، فإنه يحتوي على فوائد صحية لجسم الإنسان، قد لا يدركها الكثيرون.



ويحذر الأطباء بشكل مستمر من الإفراط في تناول السكر، لما يسببه من زيادة في الوزن وأمراض مختلفة، أبرزها السكري.


ولكن أخصائيين في مجال التغذية أكدوا أنه من الضروري أن يتناول الإنسان السكر في وجباته اليومية، ولكن باعتدال، محذرين من مخاطر قطعه كليا من النظام الغذائي، وهو ما يلجأ إليه بعض الراغبين في إنقاص أوزانهم.


مصدر للطاقة


ومن أبرز فوائد السكر أنه يمد الجسم بالطاقة، إذ يتحول إلى غلوكوز عندما يصل إلى الدم، وتمتصه الخلايا التي تساعد على إنتاج الطاقة.


كما يحتوي السكر على الكثير من السعرات الحرارية، التي من شأنها أن تمد الجسم بالطاقة.


تحسين المزاج


يمكن للسكر أن يجعلك أكثر سعادة، كونه ينشط مركز المتعة في الدماغ ويسبب اندفاع الدوبامين، مما يؤدي إلى شعور فوري بالابتهاج.


ولكن يحذر خبراء التغذية من أن تناول كميات كبيرة من السكر يؤدي إلى تأثير معاكس.



تعزيز صحة الدماغ


يمكن للسكريات الطبيعية، كتلك الموجودة في العسل والفاكهة، أن تساعد في تعزيز صحة الدماغ. ولا يمكن للدماغ أن يعمل بشكل طبيعي دون السكر.


وقد يصاب المرء بحالة تعرف بـ "نساوة"، التي تحدث عندما لا تكون هناك إمدادات كافية من السكر في الدماغ، وفق ما ذكر موقع "ويب طب".


رفع ضغط الدم


لتناول مكعبات السكر فائدة كبيرة للأشخاص المصابين بانخفاض ضغط الدم، لقدرتها على رفع الضغط بشكل فوري.


للمصابين بالسكري


يعاني المصابون بمرض السكري من ارتفاع أو انخفاض مستوى السكر في الدم بشكل متقلب. وفي حال انخفاضه، فلا بد من إعطاء المريض السكر بسرعة ليتمكن الجسم من استعادة توازنه. 




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