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والد نيمار يوضح "قصة ميسي".. ويحسم الشائعة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



نفى والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في تصريحات صحفية، أن يكون نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي، سبب انتقال ابنه إلى نادي باريس سان جيرمان.



ونقل موقع "بارسا بلوغرانا" عن والد نيمار، أن اللعب في "ظل ميسي"، لم يكن الدافع لترك الفريق الكتالوني، دون أن يكشف عن السبب الحقيقي.


ورغم ارتباط اسم نيمار مؤخرا بأخبار عن رحيله عن النادي الباريسي، إلا أن والد نجم "راقصي السامبا" استبعد بشكل قاطع انتقاله إلى النادي الملكي ريال مدريد أو حتى برشلونة.


وسبق لوالد نيمار أن اعتبر أن التقارير الصحفية التي تلمح إلى إمكانية عودة أغلى لاعب في العالم إلى فريقه السابق برشلونة الإسباني، على أنها لا تزيد على كونها "كذبة".


وقال الوالد الذي يتولى أيضا إدارة أعمال اللاعب، في تصريحات لبرنامج "تيليفوت" عبر قناة "تي أف 1" الفرنسية، إن التقارير عبارة عن "كذبة، لا يوجد أي اتصال مع برشلونة" حامل اللقب ومتصدر ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.


وتابع: "برشلونة ناد كبير وكنا سعداء جدا فيه. يستحيل ترك لاعب مثله خارج دائرة هذه الشائعات (في سوق الانتقالات)"، مضيفا: "هذه الشائعات تمتعنا جدا"، موجها انتقادات للصحفيين الذين يروجون لها.


وأكد أن "المستقبل في باريس، الحاضر في باريس"، مع إشارته في الوقت ذاته إلى أنه "من الصعب الحديث عن المستقبل لأن في كرة القدم، كل شيء يمكن أن يتغير في أي لحظة".


وأصبح المهاجم الدولي البرازيلي أغلى لاعب في العالم في صيف العام 2017، عندما دفع نادي باريس سان جرمان قيمة البند الجزائي الوارد في عقده مع النادي الكتالوني، وضمه إلى صفوفه لقاء 222 مليون يورو.




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