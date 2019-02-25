"حوت, الغابة", يحير, العلماء, .., كيف, جاء, إلى, هنا؟,

عثر على صغير حوت أحدب طوله حوالي 11 مترا وعرضه نحو مترين، نافقا في غابة بالأمازون، على بعد عدة كيلومترات عن أماكن تواجده المعتادة، بحسب تقارير صحفية.

وأصاب العثور على عجل الحوت في الغابة حيرة خبراء في البرازيل بشأن كيفية وصوله على بعد مسافة 15 مترا على الأقل عن شاطئ البحر، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.وكان خبراء الثدييات البحرية اكتشفوا صغير الحوت، البالغ وزنه 10 أطنان، الجمعة الماضية وسط منطقة حرجية في جزيرة ماراخو القريبة من شاطئ أرارونا عند مصب نهر الأمازون شمالي البرازيل.ويعتقد العلماء أن صغير الحوت نفق في البحر وأن مياه الأمواج والمد العالي دفعت به من المحيط إلى الجزيرة القريبة من غابات الأمازون.وأخذ علماء الأحياء في معهد بيتشو داغوا عينات من صغير الحوت النافق، الذي يعتقد أنه بلغ من العمر 12 شهرا، لتحديد سبب نفوقه ولجمع معلومات قد تساعدهم في توضيح كيفية وصوله إلى داخل الغابة، بعيدا عن أماكن تواجده الطبيعية.واكتشف الحوت بعد مشاهدة النسور تحوم حول المنطقة وتحلق وتهبط، الأمر الذي أثار الخبراء بحثا عن السبب وراء حركة النسور غير الطبيعية.