اعتقال, 4, مشتبهين, بتجارة, المخدرات, في, منطقة, حيفا,

اعتقلت شرطة الساحل , 4 شبان تتراوح اعمارهم بين 21 الى 25 عاما من مدينة حيفا بشبهة تجارة المخدرات في المنطثة .

وافيد ان الشرطة داهمت بيوت وشقق المشتبهين وقد ضبطت كمية من المخدرات اضافة الى مبلغ مالي قدر ب 100 الف شيكل نقدي .وخلال التفتيش ضبطت الشرطة ايضا كمية من مخدرات الحشيش والاكستازي والماريحوانا , كما صادرت الشرطة سيارتين يشتبه باستعمالها في عملية تجارة المخدرات .وتم في محكمة الصلح في حيفا تمديد اعتقال شخصين لاستكمال التحقيق معهما وذلك حتى يوم 27 من الشهر الجاري .