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اعتقال 4 مشتبهين بتجارة المخدرات في منطقة حيفا



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



اعتقلت شرطة الساحل , 4 شبان تتراوح اعمارهم بين 21 الى 25 عاما من مدينة حيفا بشبهة تجارة المخدرات في المنطثة .


وافيد ان الشرطة داهمت بيوت وشقق المشتبهين وقد ضبطت كمية من المخدرات اضافة الى مبلغ مالي قدر ب 100 الف شيكل نقدي .

وخلال التفتيش ضبطت الشرطة ايضا كمية من مخدرات الحشيش والاكستازي والماريحوانا , كما صادرت الشرطة سيارتين يشتبه باستعمالها في عملية تجارة المخدرات .


وتم في محكمة الصلح في حيفا تمديد اعتقال شخصين لاستكمال التحقيق معهما وذلك حتى يوم 27 من الشهر الجاري .




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