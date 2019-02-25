بعد, 66, عاما.., ترامب, وكيم, قد, يعلنان, الخبر, التاريخي,

كلمات متعلقةبعد, 66, عاما.., ترامب, وكيم, قد, يعلنان, الخبر, التاريخي,
يصادف، اليوم الاثنين، الذكرى الـ25 لمجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، التي...
أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، مرسوما يقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر...
اجتمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ظهر الاحد، في مدينة شرم الشيخ، مع نظيره رئيس...
لقيت اسرائيليتان مصرعهما واصيب 16 آخرون اثر حادث انقلاب مركب في نهر سيرانو شمال...
قالت مصادر استخباراتية غربية ان ايران جددت مؤخرا تصنيع اجهزة الطرد المركزي التي...
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، أن الكرملين...
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عزم روسيا على مواصلة التعاون...
أعلنت الناطقة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن الولايات...
وصف قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، اللواء قاسم سليماني، بلاده...
اتفق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم...