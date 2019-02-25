بعد, 66, عاما.., ترامب, وكيم, قد, يعلنان, الخبر, التاريخي,

نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن مكتب الرئاسة الكوري الجنوبي قوله، الاثنين، إن واشنطن وبيونغ يانغ قد تتفقان على إعلان انتهاء الحرب الكورية التي دارت فيما بين عامي 1950 و1953 خلال القمة الذي يعقدها الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونغ أون في العاصمة الفيتنامية هانوي هذا الأسبوع.

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وأوردت يونهاب أن المتحدث باسم مكتب الرئاسة كيم ايوي كيوم، قال في مؤتمر صحفي عندما سئل عما إذا كان جدول أعمال القمة يتضمن إعلان انتهاء هذه الحرب: "الاحتمال موجود"، وفق ما نقلت "رويترز".وسيلتقي ترامب وكيم في هانوي، الأربعاء والخميس، بعد 8 أشهر من قمتهما التاريخية في سنغافورة التي كانت أول اجتماع يعقد بين رئيس أميركي خلال وجوده في منصبه وزعيم كوري شمالي، والتي تعهدا خلالها بالعمل نحو إخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي بشكل كامل.وكان ترامب قد قال لحكام الولايات في البيت الأبيض، الأحد، إنه "سعيد" مادامت كوريا الشمالية مستمرة في وقف اختبار الأسلحة.