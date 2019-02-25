مخرج, اسرائيلي, يفوز, بجائزة, الاوسكار, لافضل, فيلم, قصير,

وقال المخرج انه كحفيد لناجين من الهولوكوست أراد ان ينتج فيلما يظهر كيفية تربية الأطفال حتى يتمكنوا من التصرف بشكل أفضل.وأضاف ان ما شهدنها من عنصرية خلال الهولوكوست نراه اليوم أيضا في الولايات المتحدة وأوروبا.تصوير - afp

فاز الليلة الماضية المخرج الإسرائيلي غاي ناتيف بجائزة الاوسكار عن فئة أفضل فيلم قصير لفيلمه سْكين الذي يتحدث عن نازي جديد يحاول محو كتابات الوشم العنصرية من جلده .

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