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مخرج اسرائيلي يفوز بجائزة الاوسكار لافضل فيلم قصير



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فاز الليلة الماضية المخرج الإسرائيلي غاي ناتيف بجائزة الاوسكار عن فئة أفضل فيلم قصير لفيلمه سْكين الذي يتحدث عن نازي جديد يحاول محو كتابات الوشم العنصرية من جلده . 


وقال المخرج انه كحفيد لناجين من الهولوكوست أراد ان ينتج فيلما يظهر كيفية تربية الأطفال حتى يتمكنوا من التصرف بشكل أفضل.

 وأضاف ان ما شهدنها من عنصرية خلال الهولوكوست نراه اليوم أيضا في الولايات المتحدة وأوروبا. 


تصوير - afp





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