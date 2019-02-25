تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-25 13:07:35 اصابة شخصين بجراح متفاوته بحادث طرق مروع قرب الرينة |  2019-02-25 13:15:14 أكبر تصدع على الأرض منذ 100 عام قد يغير خارطة العالم |  2019-02-25 12:40:01 صور - تخليص شابة علقت على سكة القطار في رحوفوت |  2019-02-25 12:04:34 رامي مالك.. طريق الأوسكار "يبدأ" من صعيد مصر |  2019-02-25 12:00:11 القدس - ابعاد 3 شبان عن الاقصى لفترات بين 4-6 أشهر |  2019-02-25 10:50:55 اعتقال 4 مشتبهين بتجارة المخدرات في منطقة حيفا |  2019-02-25 10:45:50 بعد 66 عاما.. ترامب وكيم قد يعلنان الخبر التاريخي |  2019-02-25 10:30:04 مخرج اسرائيلي يفوز بجائزة الاوسكار لافضل فيلم قصير |  2019-02-25 10:24:32 لابيد : لن نشكل كتلة مانعة مع الاحزاب العربية |  2019-02-25 09:52:28 25 عاماً على مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل |  2019-02-25 10:15:18 "واتس آب" تؤكد وجود خلل مقلق "يفضح" خصوصيتك! |  2019-02-25 10:15:19 لماذا يحلم رونالدو بمواجهة الريال؟ |  2019-02-25 08:56:47 قصة حب بين عراقي وإيرانية تنتهي بمأساة في ألمانيا |  2019-02-25 08:51:02 المصري رامي مالك يتوج بجائزة أوسكار عن "أفضل ممثل" |  2019-02-25 08:47:52 الأميرة ريما بنت بندر أول سفيرة بتاريخ السعودية |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

لابيد : لن نشكل كتلة مانعة مع الاحزاب العربية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



قال احد رؤساء حزب ازرق ابيض , يائير لابيد , ان حزبه لن يشكل كتلة مانعة مع النواب العرب .


واضاف انه اذا فاز في الانتخابات سيتوجه الى الليكود بطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على رأب الصدع في صفوف الشعب . 

ورأى لابيد انه اذا فاز حزبه في الانتخابات لن يبقى بنيامين نتنياهو رئيسا لليكود .


تصوير - afp




كلمات متعلقة

لابيد, :, لن, نشكل, كتلة, مانعة, مع, الاحزاب, العربية,

تابعونــا

اصابة شخصين بجراح متفاوته بحادث طرق مروع قرب الرينة اصابة شخصين بجراح متفاوته بحادث طرق مروع قرب الرينة 2019-02-25 | 13:07:35

اصيب ضخصان احدهما يبلغ من العمر 51 عاما باصابة وصفت بالمتوسطة واخر باصابة طفيفة...

صور - تخليص شابة علقت على سكة القطار في رحوفوت صور - تخليص شابة علقت على سكة القطار في رحوفوت 2019-02-25 | 12:40:01

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ...

القدس - ابعاد 3 شبان عن الاقصى لفترات بين 4-6 أشهر القدس - ابعاد 3 شبان عن الاقصى لفترات بين 4-6 أشهر 2019-02-25 | 12:00:11

أبعدت الشرطة ثلاثة مقدسيين، صباح الاثنين، عن المسجد الأقصى لفترات بين 4-6...

بلدية عكا تقوم بترميمات واسعة في بعض احياء المدينة بلدية عكا تقوم بترميمات واسعة في بعض احياء المدينة 2019-02-25 | 11:53:57

توجه عدد من السكان في احياء مدينة عكا الى نائب رئيس...

اعتقال 4 مشتبهين بتجارة المخدرات في منطقة حيفا اعتقال 4 مشتبهين بتجارة المخدرات في منطقة حيفا 2019-02-25 | 10:50:55

اعتقلت شرطة الساحل , 4 شبان تتراوح اعمارهم بين 21 الى 25 عاما من مدينة حيفا بشبهة...

مخرج اسرائيلي يفوز بجائزة الاوسكار لافضل فيلم قصير مخرج اسرائيلي يفوز بجائزة الاوسكار لافضل فيلم قصير 2019-02-25 | 10:30:04

فاز الليلة الماضية المخرج الإسرائيلي غاي ناتيف بجائزة الاوسكار عن فئة أفضل فيلم...

اعتقال 13 شخصا على خلفية الاحداث في طوبا زنغرية - تبادل اطلاق نار مع الشرطة وحرق منزل والقاء حجارة اعتقال 13 شخصا على خلفية الاحداث في طوبا زنغرية - تبادل اطلاق نار مع الشرطة وحرق منزل والقاء حجارة 2019-02-25 | 08:19:59

على خلفية أعمال العنف الأخيرة التي وقعت في قرية طوبا الزنغرية، أوقفت الشرطة،...

وزارة الزراعة تستعد لاحتمال اجتياح الجراد جنوب البلاد وزارة الزراعة تستعد لاحتمال اجتياح الجراد جنوب البلاد 2019-02-25 | 05:57:20

بدأت طواقم من سلطة حماية لنباتات في وزارة الزراعة الاستعدادات لاحتمال اجتياح...

ارتفاع على الحرارة اليوم ومنخفض جوي الثلاثاء والاربعاء ارتفاع على الحرارة اليوم ومنخفض جوي الثلاثاء والاربعاء 2019-02-25 | 05:52:22

يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة...

بئر السبع:اصابة فتاة 16 عاماً اثر سقوطها عن ارتفاع بئر السبع:اصابة فتاة 16 عاماً اثر سقوطها عن ارتفاع 2019-02-24 | 22:40:33

نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء فتاة تبلغ من العمر 16عاماً من بئر...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مسيرة حاشدة في عين ماهل نصرة للحركة الإسلاميةتوزيع أمن هوائيات اقتحام حي عين ابراهيم مدينة اقتحام جلسة مجلس بلدي شمعون جابسو السجن لمدة 100 يوم يغادر الافراج اطلاق سراح نتسيرت عيليت سابقااصابة شابين كفر ياسف ابو سنان تعرضهما طعن مستشفى شرطة مركز حيانمصرع الشاب يحيى شرحة شرحه مخيم شعفاط القدس شرقي شجار عائلات عنيف اطلاق نار بورتو ميونخ ماكابي تل أبيب دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي شجار طلاب المغار طعن اداة حاده توقيف الطالب الشرطة مدرسة باقة الغربية جت انتخابات الثلاثاء اقتراع تصويت رئاسة عضوية محمود محاجنة قاعة الريف افراح سهرة حناء حسين محاجنة اطلاق نار قتل متعمد لائحة اتهام احتراق حريق بيت سقف قرميد يركا اطفاء الشيخ رائد صلاح الحركة الاسلامية النيابة العامة حكم سخنين فريق اتحاد ابناء مكابي تل ابيب نصف نهائي كأس الدولة مباراة الليلة الخميس ستاد حيفا لقاء جمهور فلسطيني مشتبه اقتحام شقة شابة جارته سرقة ملابسها الداخلية تكريم اطباء عرابة الناجحون عائلاتهم مجلس محلي قرية احتفال نجاح طب عام اسنان يافا اعتقال مشتبهين اخلال النظام العام مواجهات شرطة القاء حجارة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com