لابيد, :, لن, نشكل, كتلة, مانعة, مع, الاحزاب, العربية,

قال احد رؤساء حزب ازرق ابيض , يائير لابيد , ان حزبه لن يشكل كتلة مانعة مع النواب العرب .

واضاف انه اذا فاز في الانتخابات سيتوجه الى الليكود بطلب تشكيل حكومة وحدة وطنية تعمل على رأب الصدع في صفوف الشعب .ورأى لابيد انه اذا فاز حزبه في الانتخابات لن يبقى بنيامين نتنياهو رئيسا لليكود .تصوير - afp