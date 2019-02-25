25, عاماً, على, مجزرة, المسجد, الإبراهيمي, في, الخليل,

يصادف، اليوم الاثنين، الذكرى الـ25 لمجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، التي راح ضحيتها 29 مصليا، إضافة إلى 150 جريحا.

ففي الـ25 من شباط/ فبراير 1994، فجر يوم الجمعة الذي صادف 15 من رمضان، نفذ الإرهابي اليهودي باروخ غولدشتاين، المجزرة عندما دخل إلى الحرم الابراهيمي واطلق النار على المصلين.