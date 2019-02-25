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25 عاماً على مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



يصادف، اليوم الاثنين، الذكرى الـ25 لمجزرة الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، التي راح ضحيتها 29 مصليا، إضافة إلى 150 جريحا.



ففي الـ25 من شباط/ فبراير 1994، فجر يوم الجمعة الذي صادف 15 من رمضان، نفذ الإرهابي اليهودي باروخ غولدشتاين، المجزرة عندما دخل إلى الحرم الابراهيمي واطلق النار على المصلين.







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