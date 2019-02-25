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راندا البحيري: لا يوجد حب ولا أفكر في الزواج مرة أخرى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قالت الفنانة المصرية راندا البحيري إنها تحضر حاليا لفيلمين جديدين، تعود من خلالهما للسينما بعد غياب سنوات.



راندا قالت إن أحد الفيلمين تقوم ببطولته مع مجموعة من الشباب والفيلم الثاني تشارك به مع نجم كبير، ورفضت الفنانة أن تذكر أي تفاصيل أخرى لأعمالها السينمائية القادمة.


راندا أكدت أيضا في حوارها مع مجلة «لها»، إلى أنها لا تفكر في الزواج ولا تعيش قصة حب حاليا، ولا تشعر بأي نقص لعدم وجود رجل في حياتها، وخاصة أن ابنها يملأ عليها حياتها.


الفنانة المصرية تحدثت عن علاقتها بالفنانة رانيا يوسف وقالت إنها صديقة مقربة لها وتعتبرها مثل أختها، وتحبها على الصعيد الفني، ولهذا كان لزاما عليها أن تدافع عنها في ازمة فستان مهرجان القاهرة.


راندا أكدت أن رانيا لم تتعمد تجريح أحد أو إيذاء الجمهور وخاصة أنها مشهورة وناجحة ولا تسعى لأي أضواء، لافتة إلى أنها إنسانة جميلة جدا وصادقة.


الفنانة الشابة قالت إنها تحافظ على جمالها من خلال النوم 8 ساعات يوميا والاستيقاظ مبكرا وعدم المغالاة في الماكياج وشرب كميات كبيرة من المياه.


راندا، أوضحت إنها سعدت كثيرا بردود الأفعال التي تلقتها بعد دورها في الجزء الثاني من مسلسل «الأب الروحي»، وأكدت أن دورها استدعى منها تحضير ومجهود كبير كما أنها تعرضت للخطر بسبب مشهد موتها غرقا.


 وتزوجت راندا مروة واحدة من رجل الأعمال «سعيد جميل سعيد» في عام 2009، وأنجبت في يونيو 2010 بأبناهم الوحيد ياسين ، وفي عام 2011 انفصلت من زوجها وكانت قد رفضت التصريح بسبب الأنفصال مؤكدة انه أمر شخصي للغاية ولا تود الإفصاح عنه.




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