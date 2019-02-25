تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-02-25 13:07:35 اصابة شخصين بجراح متفاوته بحادث طرق مروع قرب الرينة |  2019-02-25 13:15:14 أكبر تصدع على الأرض منذ 100 عام قد يغير خارطة العالم |  2019-02-25 12:40:01 صور - تخليص شابة علقت على سكة القطار في رحوفوت |  2019-02-25 12:04:34 رامي مالك.. طريق الأوسكار "يبدأ" من صعيد مصر |  2019-02-25 12:00:11 القدس - ابعاد 3 شبان عن الاقصى لفترات بين 4-6 أشهر |  2019-02-25 10:50:55 اعتقال 4 مشتبهين بتجارة المخدرات في منطقة حيفا |  2019-02-25 10:45:50 بعد 66 عاما.. ترامب وكيم قد يعلنان الخبر التاريخي |  2019-02-25 10:30:04 مخرج اسرائيلي يفوز بجائزة الاوسكار لافضل فيلم قصير |  2019-02-25 10:24:32 لابيد : لن نشكل كتلة مانعة مع الاحزاب العربية |  2019-02-25 09:52:28 25 عاماً على مجزرة المسجد الإبراهيمي في الخليل |  2019-02-25 10:15:18 "واتس آب" تؤكد وجود خلل مقلق "يفضح" خصوصيتك! |  2019-02-25 10:15:19 لماذا يحلم رونالدو بمواجهة الريال؟ |  2019-02-25 08:56:47 قصة حب بين عراقي وإيرانية تنتهي بمأساة في ألمانيا |  2019-02-25 08:51:02 المصري رامي مالك يتوج بجائزة أوسكار عن "أفضل ممثل" |  2019-02-25 08:47:52 الأميرة ريما بنت بندر أول سفيرة بتاريخ السعودية |

الرئيسية | ميمعة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

"واتس آب" تؤكد وجود خلل مقلق "يفضح" خصوصيتك!



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أجبرت شركة "واتس آب" على إدخال ضوابط جديدة للخصوصية في تطبيقها على أجهزة آيفون هذا الشهر، بعد اكتشاف خلل مثير للقلق.



وأدخل تطبيق المراسلة الشهير مؤخرا ميزات أمان جديدة، تتيح للمستخدمين قفل واتس آب باستخدام ميزة التعرف على الوجه (Face ID) أو بصمة الإصبع (Touch ID).


وتهدف الميزة إلى منع حالات التطفل على الرسائل الخاصة، عند إلغاء قفل الهاتف.


ولكن أحد مستخدمي موقع "رديت" اكتشف وجود خلل أمني، حيث يمكن لأي مستخدم تجاوز ميزة الأمان الجديدة، حتى لو فُعّلت.



ويمكن لأي مستخدم تجاوز طرق تسجيل الدخول الآمنة، باستخدام خيار "المشاركة" الخاص بهواتف آيفون، لإرسال الملفات عبر واتس آب، وفقا لما وجده مستخدم "رديت".


ويمكن للمستخدمين تفعيل التحقق أو ميزة التعريف، لتكون مطلوبة فور تسجيل الدخول، ما يعني أنهم يحتاجون إلى تطبيق معرّف اللمس أو التعرف على الوجه، في كل مرة يفتحون فيها واتس آب، أو على فترات تصل إلى ساعة، ما يسمح لهم بالتنقل بين تطبيقات آيفون في هذه الفترة الزمنية.


وفشل نظام الأمان عندما قام المستخدمون بتحديد أي خيار فاصل مغاير لميزة قفل الشاشة "على الفور".


وقال متحدث باسم واتس آب: "نحن على دراية بالمشكلة، ونعمل على توفير الحل قريبا. في هذه الأثناء، نوصي المستخدمين بتفعيل خيار قفل الشاشة (الفوري)".


ويأتي الخلل الأخير في ظل تنافس تطبيقات المراسلة الأخرى لتحسين الأمن والخصوصية، بينما تتعامل فيسبوك مع الانتقادات المتعلقة بعدم حماية الخصوصية.




كلمات متعلقة

"واتس, آب", تؤكد, وجود, خلل, مقلق, "يفضح", خصوصيتك!,

تابعونــا

أكبر تصدع على الأرض منذ 100 عام قد يغير خارطة العالم أكبر تصدع على الأرض منذ 100 عام قد يغير خارطة العالم 2019-02-25 | 13:15:14

يتابع علماء البيئة تداعيات الاحتباس الحراري بالقطب الجنوبي عن كثب، وسط توقعات...

"حوت الغابة" يحير العلماء .. كيف جاء إلى هنا؟ "حوت الغابة" يحير العلماء .. كيف جاء إلى هنا؟ 2019-02-25 | 12:00:55

عثر على صغير حوت أحدب طوله حوالي 11 مترا وعرضه نحو مترين، نافقا في غابة بالأمازون،...

قصة حب بين عراقي وإيرانية تنتهي بمأساة في ألمانيا قصة حب بين عراقي وإيرانية تنتهي بمأساة في ألمانيا 2019-02-25 | 08:56:47

كشفت وسائل إعلام ألمانية عن جريمة يشتبه بارتكابها من قبل شاب عراقي بحق لاجئة...

"واتس آب" تؤكد وجود خلل مقلق "يفضح" خصوصيتك! "واتس آب" تؤكد وجود خلل مقلق "يفضح" خصوصيتك! 2019-02-22 | 14:31:54

أجبرت شركة "واتس آب" على إدخال ضوابط جديدة للخصوصية في تطبيقها على أجهزة آيفون...

طفل "فتح عينيه" في يوم جنازته طفل "فتح عينيه" في يوم جنازته 2019-02-22 | 11:22:28

في حادثة غريبة من نوعها شهدتها هندوراس، أصرت عائلة على الاحتفاظ بجثة طفلها الصغير...

فائدة "لا تخطر على البال" لخطوط الحمار الوحشي فائدة "لا تخطر على البال" لخطوط الحمار الوحشي 2019-02-22 | 08:39:47

قدم علماء أدلة جديدة للرد على سؤال قديم بشأن سبب وجود خطوط على جسد الحمار الوحشي،...

إيرلندا - رجل يربح 175 مليون يورو في لحظات ! إيرلندا - رجل يربح 175 مليون يورو في لحظات ! 2019-02-21 | 14:30:56

ربح مشارك في اليانصيب بإيرلندا مبلغا قياسيا قدره 175 مليون يورو، في حادثة هي الأولى...

عقرب سام يروع ركاب طائرة مدنية! صورة عقرب سام يروع ركاب طائرة مدنية! صورة 2019-02-21 | 13:00:08

رصد ركاب طائرة مدنية عقربا ساما كبير الحجم يسير بين دروج الأمتعة، فوق رؤسهم...

آخر صرعة في عالم المخدرات.. "شم" دخان حاويات القمامة آخر صرعة في عالم المخدرات.. "شم" دخان حاويات القمامة 2019-02-21 | 13:00:44

يبدو أن المراهقين الذين يرغبون في تعاطي المخدرات لا يدخرون أي وسيلة للحصول عليها،...

جريمة هزت المغرب.. رجل يقتل زوجته ويحول جثتها إلى رماد! جريمة هزت المغرب.. رجل يقتل زوجته ويحول جثتها إلى رماد! 2019-02-21 | 12:00:45

أقدم مواطن مغربي على قتل زوجته ضربا حتى الموت، ومن ثم سكب الوقود على جثتها وأحرقها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مدرسة أجيال الناصرة تحتفل احتفال تخريج الفوج السادس من طلاب الثواني عشر تجارة حيازة مخدرات كوكائين من كولومبيا لوائح اتهام 30 شخصا الجنوب بئر السبع يوم تعارف رصاصة طائشة في ساحة بستان ام الفحم امهات قلق عارم ملكة جمال الارض ميس ايرث النمسا فيينا شمس طرعاني ليلك تتويج باقة الغربية جت انتخابات الثلاثاء اقتراع تصويت رئاسة عضوية نشأت ملحم مساعدة مد يد العون اتهام 3 شبان عرعره قرية عملية تل ابيب جت جليل حريق بيت اصابة شخصين دخان انبعاث قرية مباشر رونالدو ميسي نيمار الكرة الذهبية افضل لاعب في العالم 2015 محمد بركة رئيس لجنة المتابعة مقابلة شاملة الصنارة طعن شاب جندي يهودي اعتقال شاب فلسطيني مدينة تل ابيب شرطة فرانكفورت الالماني فريق طالب طواطحة اللاعب سيغيب بداعي الاصابة فتاق 5 4 أسابيع طعن اطلاق نار شابة فلسطينية عملية القدس سوق شارع يافا اليوم الاثنين الناصرة شجرة ميلاد اضاءة حفل سوق الميلاد تستعد استعدادات امسية تكريم ذوي الاحتياجات الخاصة طرعان مركز جماهيري طرعان عماد دحلة رئيس مجلس ريم شناوي كفر مندا معلمة تنافس لقب الحصول على معلم الدولة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com