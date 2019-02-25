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لماذا يحلم رونالدو بمواجهة الريال؟



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف موقع "إكسبريس" البريطاني أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي، يحلم بمواجهة فريقه السابق ريال مدريد بسبب فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي.



وانضم النجم البرتغالي إلى اليوفي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من ريال مدريد، مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني، وذلك من أجل مساعدة الفريق الإيطالي للتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1996، علما بأن "الدون" فاز بلقب هذه البطولة في 5 مناسبات سابقة، منها 3 ألقاب في آخر ثلاثة مواسم.


وألمح موقع "إكسبريس" إلى أن رونالدو قد يرغب في مواجهة الريال في دوري أبطال أوروبا لإثبات نفسه أمام بيريز، الذي يعتبره المسؤول الرئيس في مغادرته النادي الملكي، لرفضه تجديد عقده ورفع راتبه.


وكان رونالدو قد أكد في أحد تصريحاته أنه شعر كأنه لم يعد مرغوبا فيه داخل النادي الملكي وخاصة من الرئيس، على عكس ما كان عليه الأمر في السنوات الأربع والخمس الأولى.


ولكن، قبل الحديث عن حلم مواجهة ريال مدريد، فيتوجب على رونالدو انتشال يوفنتوس من مأزقه في ثمن نهائي دوري الأبطال، بعد الخسارة القاسية من أتلتيكو مدريد (0-2) في مباراة الذهاب.


في المقابل، فتأهل الريال إلى الدور ربع النهائي يبدو شبه محسوم، على اعتبار أنه فاز في ذهاب ثمن النهائي على مضيفه أياكس أمستردام بهدفين مقابل هدف واحد.




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