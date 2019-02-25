لماذا, يحلم, رونالدو, بمواجهة, الريال؟,

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عندما طلب مدرب فريق ليفربول استبدال محمد صلاح في الدقيقة 79 من المباراة أمام...
نفى والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في تصريحات صحفية، أن يكون نجم برشلونة...
حصل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على أسوأ تقييم خلال مباراة "الكلاسيكو" أمام...
حقق ريال مدريد فوزًا صعبًا على مضيفه ليفانتي (2-1)، اليوم الأحد، على ملعب سيوتات دي...
رد الإسباني جيرارد بيكيه، مدافع برشلونة، على شكوى سانتياجو سولاري، مدرب ريال...
أغلق ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان، الباب في وجه تطلعات العملاق...
ذكر تقرير صحفي بريطاني، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس، يحلم...
حقق نادي برشلونة، انتصارًا مثيرًا على حساب مضيفه إشبيلية، بنتيجة 4-2، مساء اليوم...
باتت صفقة انتقال البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، إلى ريال مدريد، معقدة أكثر من...
أكد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أنه سيكون من الصعب...