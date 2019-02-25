حصل المصري محمد صلاح، نجم ليفربول، على أسوأ تقييم خلال مباراة "الكلاسيكو" أمام مضيفه مانشستر يونايتد (0-0)، ضمن الجولة الـ 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وحصل صلاح، وفقا لتقييم صحيفة "ميرور" البريطانية، على 3 من أصل 10 نقاط، كأسوأ لاعب في المباراة بالتساوي مع البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد.واستشهد أولي جونار سولشير، المدير الفني لمانشستر يونايتد، بقرار نظيره الألماني يورغن كلوب، إخراج محمد صلاح من الملعب، في الوقت الحرج بحلول الدقيقة 79، ليدلل على قوة أداء لاعب الشياطين الحمر لوك شاو، في المباراة.وقال سولشير، في تصريحاته عقب المباراة: "عندما احتاج ليفربول للتسجيل، قاموا بإخراج محمد صلاح".وأضاف "إخراج صلاح من الملعب يٌثبت الأداء الجيد الذي قدمه لوك شاو في المباراة".وتابع "لا أتذكر أي فرص لفريق ليفربول على الإطلاق. لا أتذكر أن دافيد دي خيا قام بأي تصد في اللقاء".وأقدم المدرب يورغن كلوب على إخراج النجم المصري في الوقت الحرج، بحلول الدقيقة الـ 79 من عمر المباراة، لتستمر عقدة الفرعون وفشله في هز شباك الشياطين الحمر.تصوير - afp