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أطباء يبتكرون مركبا "سحريا" لعلاج سرطان الكلى



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اقترح أطباء طريقة جديدة لمكافحة الأورام الخبيثة، حيث يمكن علاج سرطان الكلى بفعالية بالجمع بين دواءين.



ويفيد موقع "New England Journal of Medicine" بأن الباحثين ابتكروا طريقة لجمع أدوية ذات تأثير مختلف، يكون لها مفعول علاجي قوي مع بعضها.


واكتشف الباحثون طريقة جديدة للتغلب على الأورام الخبيثة في الكلى. فقد اتضح أنه يمكن منع تطور هذه الأورام بالجمع بين مستحضرين فقط.


واشترك في التجارب التي أجراها الأطباء ما يقارب من 890 شخصا مصابا بنوع من سرطان الكلى، غير قابل للعلاج. وقسم الأطباء المشتركين عشوائيا إلى مجموعتن، تناولت الأولى مستحضرا يتكون من دواء Avelumab (لعلاج أمراض المناعة) ودواء axitinib. أما المجموعة الثانية فأخذت دواء خاصا له مفعول محدد ضد سرطان الكلى.




وبينت نتائج هذه التجارب أن المستحضر المتكون من دواءين ساعد في تقليص الأورام أفضل من الدواء الخاص لعلاج سرطان الكلى.


وبفضل هذه الطريقة الجديدة، تمت نظريا إطالة عمر مرضى المجموعة الأولى 13.8 شهر والثانية 7.2 شهر. وهذا يعني أن استخدام طريقة العلاج بالجمع بين دواءين له مفعول مضاعف تقريبا.


كما يشير الأطباء إلى أن لهذه الطريقة آثار جانبية عديدة، لذلك سيستمرون في بحثهم من أجل التقليل قدر الإمكان من هذه الأعراض، ليصبح بالإمكان استخدام الطريقة الجديدة على نطاق واسع لعلاج مرضى السرطان.




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