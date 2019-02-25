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في حالة ولادة غريبة أنجبت سيدة توأمين عندما دخلت حالة مخاض سابقة لأوانها، في...
تزعج #قشرة_الشعر حوالي 50% من الناس في مختلف أنحاء العالم، لما تسببه من حكة شديدة...
بهدف تأخير مظاهر الشيخوخة والقضاء على العديد من الأمراض المستعصية، سمعنا كثيراً...
أعلن باحثون ألمان من مستشفى جامعة هايدلبرغ الخميس، أنهم طوروا "أول تحليل دم" للكشف...
اكتشف فريق من العلماء في جامعة سالفورد البريطانية أن نمو كل أنواع السرطانات يبدأ...
كشفت دراسة أميركية جديدة أن اتباع نظام غذائي يتضمن كميات كبيرة من الحبوب الكاملة...
كشفت دراسة حديثة أن الفصيلة الثومية من الخضروات التي تشمل الثوم والكراث والثوم...
قال خبير إن عقارا "سحريا" جديدا يمكن أن يغير طريقة علاج النساء المصابات بأحد أكثر...
يحجم كثيرون عن تناول البصل بسبب رائحته النفاذة الكريهة، إلا أن أولئك يجهلون أنهم...
بإمكان تقنيات التنفس و #التأمل_الذاتي أن تساعد لحد كبير في تحسين التركيز والحفاظ...