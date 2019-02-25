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رغم عدم فوزها - اللبنانية نادين لبكي تتالق بالاوسكار



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



رغم انها ما فازت بجائزة الأوسكار على أفضل فيلم أجنبي, لكن المخرجة اللبنانية المرموقة نادين لبكي جابت الفخر والانجاز للبنان ووضعت لبنان على الخارطة العالمية في مجال يختلف عن السياسة والحروب, كما قالت بنفسها, وهو الفن. وبالتالي مكنت العالم من التعرف الى لينان واللبنانيين بنظرة مختلفة وايجابية ورائعة.


تصوير - afp




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