اعتقال 13 شخصا على خلفية الاحداث في طوبا زنغرية - تبادل اطلاق نار مع الشرطة وحرق منزل والقاء حجارة

على خلفية أعمال العنف الأخيرة التي وقعت في قرية طوبا الزنغرية، أوقفت الشرطة، بالأمس، 13 مشتبهًا به بأعمال عنف من بينها اطلاق نار، احراق منزل والقاء حجارة..

وأشارت الشرطة انها ستستمر في العمل من أجل كافة ايقاف الخارجين عن القانون، مستخدمة كافة الوسائل العلنية والخفية في القرية من أجل تعزيز الأمان الشخصي للمواطنين.