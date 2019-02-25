اعتقال 13 شخصا على خلفية الاحداث في طوبا زنغرية - تبادل اطلاق نار مع الشرطة وحرق منزل والقاء حجارة

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بدأت طواقم من سلطة حماية لنباتات في وزارة الزراعة الاستعدادات لاحتمال اجتياح...
يكون الجو اليوم الاثنين، غائماً جزئياً الى صاف ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة...
نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء فتاة تبلغ من العمر 16عاماً من بئر...
وزارة التّربية تطبّق البرنامج القومي M21 تخطيط واقامة أفنية تعليميّة داخل...
أجرت جمعية الدفاع عن حقوق المهجرين أمس السبت 23.2.2019 جولة إرشادية في قرية عمواس...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة حرس الحدود انه خلال نشاط سري تم اعتقال 4...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن حادث اطلاق نار وقع مساء اليوم في...
اعتقلت شرطة الشمال شابين (21 عاما) من كفركنا بشبهة تهريب سلاح رشاش من نوع m16 من مناطق...
25 عامًا بعد اخراج حركة "كاخ" الإرهابية عن القانون، يبدو ان مكملي دربها ودرب رئيسها...
قررت الشرطة الاسرائيلية الإفراج عن 6 مقدسيين بينهم الشيخ سلهب والشيخ بكيرات،...